Brazylia: Senatorowie apelują o "właściwe metody" walki z Covid-19

Członkowie brazylijskiego Senatu na wtorkowym posiedzeniu zwołanym w związku z lawinowym wzrostem liczby zgonów z powodu Covid-19 w kraju zaapelowali do prezydenta Jaira Bolsonaro i jego rządu o niezwłoczne zastosowanie "właściwych metod" walki z epidemią.

W ciągu ostatniej doby w blisko 214-milionowej Brazylii padł kolejny smutny rekord: z powodu Covid-19 zmarły tam 1972 osoby i przybyło 70 764 nowe zakażenia koronawirusem. W szpitalach zaczyna brakować łóżek, a kraj stoi w obliczu całkowitej zapaści służby zdrowia - alarmują światowe media.

"Najbardziej tragiczne jest to, że gdyby rząd zrobił wszystko, co do niego należy i zachował się stosownie do powagi sytuacji, to co najmniej dwóch z każdych czterech Brazylijczyków, którzy zmarli z powodu Covid-19, dałoby się uratować" - powiedział senator Randolfe Rodrigues po tym, jak członkowie Izby Wyższej brazylijskiego parlamentu uczcili minutą ciszy pamięć rodaków zmarłych wskutek epidemii koronawirusa.

Kampania szczepień, która miała pomóc w walce z koronawirusem, pozostawia w Brazylii wiele do życzenia, bo dostawy preparatów do Brazylii się rwą, w związku z czym nie udaje się dotrzymać terminów w ogólnokrajowym harmonogramie szczepień - mówiono w Senacie.

Podczas wtorkowej debaty część senatorów opowiedziała się za zorganizowaniem przez prywatne podmioty gospodarcze zakupu szczepionek - przynajmniej dopóty, dopóki rząd nie poradzi sobie z tym problemem. We wtorek powołano specjalną senacką komisję, którego tego samego dnia przystąpiła do opracowywania specjalnej ustawy, która umożliwiłaby takie rozwiązanie.

Przewodniczący brazylijskiego Senatu Rodrigo Pacheco obiecał, że uczyni wszystko co w jego mocy, by rozwiązać problem szczepionek przeciwko Covid-19.

Mimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej szef państwa i rządu Jair Bolsonaro bagatelizuje w swoich wystąpieniach publicznych skutki epidemii koronawirusa. W wystąpieniu telewizyjnym w ubiegłym tygodniu Bolsonaro zarzucił gubernatorom brazylijskich stanów "zniewieściałość". Zagroził też, że jeśli regionalni przywódcy zdecydują się na wprowadzanie lockdownu czy też inne ograniczenia w działalności gospodarczej, to on zablokuje rządowe transfery środków przeznaczonych na podtrzymywanie upadających w tych regionach przedsiębiorstw.

Brazylia jest po Stanach Zjednoczonych krajem najbardziej dotkniętym skutkami epidemii, gdy chodzi liczbę ofiar śmiertelnych. Od początku epidemii zmarło tam już 168 370 osób, a całkowita liczba zakażeń sięga 11,12 mln osób.