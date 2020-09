Brazylia: Sondaż: prezydent Bolsonaro cieszy się coraz większą popularnością

Ocena działań rządu brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro wzrosła, a przywódca cieszy się rosnącą popularnością, mimo że w Brazylii odnotowano drugą najwyższą na świecie liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa - wynika z sondażu CNI/Ibope, którego rezultaty opublikowano w czwartek.

Liczba Brazylijczyków, którzy oceniają rząd Bolsonaro jako świetny lub dobry, w porównaniu z ocenami z grudnia ub.r. wzrosła z 29 do 40 proc. Z kolei odsetek osób, które uważają go za zły lub fatalny, spadła z 38 do do 29 proc.

Połowa ankietowanych stwierdziła, że aprobuje sposób, w jaki Bolsonaro rządzi krajem. W grudniu ten odsetek wynosił 41 proc. Liczba osób, które nie akceptują rządu Bolsonaro, spadła z 53 do 41 proc.

Wzrosło również zaufanie społeczne do prezydenta - 46 proc. ankietowanych przyznało, że ufa Bolsonaro, w porównaniu z 41 proc. w grudniu. Liczba osób, które mu nie ufają, spadła do 51 proc. z 56 proc. w grudniu.

Wyniki najnowszego sondażu są zgodne z innymi niedawnymi badaniami, które pokazały, że popularność Bolsonaro rośnie w dużej mierze dzięki awaryjnym wypłatom dla pracowników o niskich dochodach i pracowników sektora nieformalnego, którzy podczas pandemii stracili środki do życia.

W wyniku pandemii koronawirusa od marca zmarło 139 tys. Brazylijczyków. Jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 po USA. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia przekroczyła 4,9 mln. Pod tym względem Brazylia zajmuje trzecie miejsce na świecie po USA i Indiach.

Sondaż przeprowadzono wśród 2 tys. osób między 17 a 20 września. Margines błędu wynosił 2 punkty procentowe.