Brazylia: Start prezydenckiej kampanii dobry dla lewicy, ale Bolsonaro ma szanse

W Brazylii rozpoczęła się oficjalnie we wtorek „najbardziej spolaryzowana politycznie” , jak określiła ją agencja AFP, kampania przed wyborami prezydenckimi wyznaczonymi na 2 października.

W pierwszej turze wyborów startuje dwunastu kandydatów. Jednak, co potwierdzają wszystkie sondaże przedwyborcze, szanse na wybór mają tylko dwaj: lewicowy polityk i przywódca związkowy, były dwukrotny prezydent w latach 2002-2010 Luis Inacio Lula da Silva oraz przywódca zdeklarowanej brazylijskiej prawicy, obecny szef państwa, Jair Bolsonaro.

Pozostali kandydaci uzyskują w sondażach zaledwie po kilka procent poparcia.

Przewodzi w nich 76-letni Lula da Silva, lider Partii Pracujących: uzyskuje poparcie 41 do 44- proc. wyborców, m.in. dzięki poszerzeniu grona kandydatów do rządu, który zamierza powołać w przypadku zwycięstwa, o kilku polityków o centrowych poglądach.

Obecny szef państwa Bolsonaro - 67 letni były oficer i parlamentarzysta - może liczyć w pierwszej turze głosowania, według wyników ostatnich sondaży na poparcie 33 do 37 proc. wyborców. Kandydatem zaproponowanym przez niego na wiceprezydenta jest generał w stanie spoczynku Walter-Souza Braga Netto, były szef sztabu generalnego sił zbrojnych.

Wyspecjalizowana w tematyce latynoamerykańskiej hiszpańska agencja EFE pisze, iż 29 proc. Brazylijczyków ocenia rządy obecnego prezydenta kraju jako "dobre", podczas gdy 26 proc. jako "średnie". 43 proc. uważa, że są "zdecydowanie złe".

Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, eksprezydent Lula da Silva może uzyskać w niej - według niektórych najnowszych sondaży - 51 proc. głosów, a obecnie urzędujący Jair Bolsonaro - 35 proc.

Jair Bolsonaro zapewnił tysiące zwolenników przybyłych we wtorek na spotkanie inaugurujące początek kampanii wybborczej, że pozostając na stanowisku prezydenta Brazylii będzie walczył nadal z dwucyfrową inflacją i bronił własności prywatnej, która "mogłaby by znaleźć się w niebezpieczeństwie w przypadku zwycięstwa komunistycznego zagrożenia w nadchodących wyborach".

Prezydent Bolsonaro od dłuższego czasu we wszystkich niemal publicznych wystąpieniach kwestionuje wiarygodność obowiązującego w Brazylii elektronicznego systemu liczenia głosów wyborców i ostrzega, że mógłby on posłużyć do ewentualnego sfałszowania wyborów. Wśród krytyków obecnego szefa państwa budzi to obawy, że należy się liczyć z możliwym zakwestionowaniem rezultatów głosowania przez prezydenta Bolsonaro w przypadku jego ewentualnego niepowodzenia wyborczego.

Kandydat na prezydenta z ramienia Partii Pracujących, Luis Inacio Lula da Silva, zainaugurował we wtorek swa kampanię wyborczą wizytą w fabryce samochodów w Sao Paulo, stolicy przemysłowej i finansowej ponad dwustumilionowego kraju.

Prezydent Jair Bolsonaro zapoczątkował kampanię spotkaniem ze swymi zwolennikami w Juiz de Fora w stanie Minas Gerais, mieście gdzie podczas wiecu w 2017 roku, na kilka tygodni przed wyborami, które wyniosły go na stanowisko prezydenta, został poważnie zraniony przez napastnika uzbrojonego w nóż.

Wpływowy konserwatywny dziennik argentyński "La Nacion", który w tych dniach poświęcił obszerny komentarz sytuacji politycznej w Brazylii przed wyborami prezydenckimi w tym kraju, prognozuje możliwość częściowego odwrócenia się nastrojów wyborców przed październikowym głosowaniem.

"W grę wchodzi wiele elementów, m.in. uwolnienie przez rząd brazylijski w chwili gdy rozkręca on kampania wyborczą, nowych środków na pomoc społeczną" - pisze dziennik i dodaje: "już w lipcu nastąpiło pewne spowolnienie inflacji, która jest dziś ogromnym problemem Brazylijczyków''.

"Wielkie banki międzynarodowe potwierdzają - pisze "La Nacion" - że zwycięstwo Luli da Silvy już w pierwszej turze, na co stawia brazylijska Partia Pracujących i jej sojusznicy, jest dziś mniej prawdopodobne niż jeszcze przed kilkoma tygodniami".