Brazylia: W Rio brakuje szczepionek przeciw Covid-19; władze miasta wstrzymują szczepienia

Szczepienia przeciw Covid-19 w Rio de Janeiro zostaną przerwane od wtorku do co najmniej przyszłego tygodnia z powodu braku szczepionek. Rio jest drugim najbardziej dotkniętym pandemią miastem w Brazylii.

Informację o wstrzymaniu szczepień przekazał w poniedziałek burmistrz Rio de Janeiro Eduardo Paes. "Dowiedziałem się właśnie, że nowe dawki nie dotarły. Musimy przerwać kampanię" - napisał na swoim Twitterze.

Paes przekazał, że kampania zostanie wznowiona, kiedy dotrą szczepionki CoronaVac, które produkuje chińskie laboratorium Sinovac we współpracy z Instytutem Butantan w Sao Paulo, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu.

Jak podała agencja AFP, Brazylia do tej pory dopuściła do obiegu dwie szczepionki - CoronaVac i AstraZeneca.

Rio de Janeiro, liczące wraz z przedmieściami 12 mln mieszkańców, jest stolicą stanu o drugiej najwyższej śmiertelności na Covid-19 w kraju - wynosi ona 268 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Dla porównania, w Manaus, stolicy stanu Amazonia, które jest na pierwszym miejscu i w którym sytuacja epidemiczna jest obecnie najdramatyczniejsza w całej Brazylii, wskaźnik śmiertelność wynosi 318 zgonów na 100 tys. mieszkańców.

Władze Rio odwołały w tym roku słynny karnawał, będący największą taką zabawą na świecie (wypadałby w tym tygodniu), a także imprezy, które miały mieć miejsce pomiędzy 12 a 22 lutego.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Brazylia od początku epidemii odnotowała prawie 10 mln zakażeń koronawirusem, co czyni ją pod tym względem trzecim krajem na świecie, zaraz po USA i Indiach. Jednak pod względem liczby zgonów odnotowała prawie 238 tys. przypadków, co oznacza że ma drugą najwyższą śmiertelność z powodu Covid-19 na świecie, tuż za USA. Jak podaje AFP, na 212 mln mieszkańców kraju, ponad 5 mln przyjęło pierwszy zastrzyk w ramach programu szczepień przeciw Covid-19.