Brazylia: W szczycie pandemii rośnie napięcie między prezydentem a opozycją

Narasta napięcie między prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, który wciąż kwestionuje powagę zagrożenia stwarzanego przez pandemię koronawirusa, a jego przeciwnikami. Prezydent m. in. zachęca do weryfikowania, czy w szpitalach polowych wszystkie łózka są zajęte.

Fotografie dziesięciu rzędów czarnych krzyży wbitych w piasek najsłynniejszej plaży świata, Copacabana w Rio de Janeiro, przez krewnych i bliskich brazylijskich ofiar koronwirusa pojawiają się od dwóch dni na czołówkach południowoamerykańskich mediów. Podobnie jak doniesienia o znów wzrastającym napięciu między rządem Brazylii i jego zwolennikami a opozycją. Przyczyną pozostają ostre różnice w ocenie zagrożenia jakie stanowi dla Brazylijczyków pandemia koronawirusa.

Oliwy do ognia dolał najnowszy apel prezydenta Jaira Bolsonaro do jego sympatyków.

Prezydent Bolsonaro, który po decyzji brazylijskiego Sądu Najwyższego wycofał w ub. niedzielę swój zakaz publikowania danych o prawdziwych rozmiarach pandemii, wznowił ataki na gubernatorów brazyliskich stanów. Oskarża ich nadal o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".

Brazylia stała się największym w Ameryce Południowej i drugim na świecie, po USA, ogniskiem pandemii pod względem liczby zachorowań i zgonów,

Niemal wszystkie media Ameryki Południowej cytują w piątek na czołówkach apel, który Bolsonaro skierował do zwolenników: "Jeśli masz w pobliżu swego domu szpital polowy, należy spróbować się do niego dostać w celu sfilmowania i stwierdzenia - a wielu z was już to robi - czy wszystkie łóżka są zajęte, czy nie".

Te zdjęcia, jak zapowiedział Bolsonaro, "zostaną poddane analizie, a następnie przekazane policji federalnej i Brazylijskiej Agencji Wywiadu (ALBIN).

Prezydent dodał, że w Brazylii "nikt jeszcze nie stracił życia z powodu braku respiratorów na oddziałach intensywnej terapii".

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało w piątkowym komunikacie, że liczba osób, które zachorowały w Brazylii wskutek pandemii Covid-19 przekroczyła 800 000, a ponad 41 000 spośród nich zmarło.

Niektórzy krytycy prezydenta wyrażają obawę, że zachęcając do "nawiedzania" szpitali bez zezwolenia naraża te osoby na zakażenie koronawirusem.

Mike Rayan kierujący w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) programem działania w sytuacjach nadzwyczajnych powiedział, że "Brazylia jeszcze się trzyma, ale sytuacja na niektórych szpitalnych oddziałach intensywnej terapii jest krytyczna" .

Prezydent Bolsonaro oznajmił niedawno, że rozważa czy Brazylia nie powinna wystąpić z tej organizacji.