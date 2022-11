Brazylia: Wiceprezydent elekt: rozpoczęliśmy proces przekazania władzy

Czwartkowe rozmowy pomiędzy przedstawicielami dotychczasowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro a reprezentantami Luiza Inacio Luli da Silvy, który wygrał niedzielne wybory, oznaczają faktyczne rozpoczęcie procesu przekazania władzy - powiedział w piątek lokalnym mediom wiceprezydent elekt Geraldo Alckmin.

Jak sprecyzował Alckmin, prezydent Jair Bolsonaro potwierdził swoje poparcie dla procesu przekazania władzy Luli.

Dodał, że choć nie było planowane spotkanie z Bolsonaro, a jedynie z jego reprezentantami, to przedstawiciele Luli rozmawiali ostatecznie z prezydentem, który zapewnił ich, że opowiada się za "spokojnym przekazaniem rządów".

Wprawdzie we wtorkowym oświadczeniu powyborczym prezydent Bolsonaro nie ustosunkował się do swojej porażki, ale zobowiązał szefa swego gabinetu Ciro Nogueirę do rozpoczęcia rozmów z obozem Luli w sprawie rozpoczęcia procesu przekazania władzy.

Bolsonaro wezwał też swoich zwolenników, którzy od niedzieli prowadzili protesty na drogach w prawie tysiącu miejscach w kraju, by przerwali manifestacje. Według brazylijskiej policji drogowej (PRF) w piątek pikiety trwają jedynie na 24 drogach.

Prezydent elekt Lula da Silva dwukrotnie sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2003-2011. W 2018 roku rozpoczął odsiadywanie kary ponad 8 lat więzienia za udział w aferze korupcyjnej. Trzy lata później Sąd Najwyższy Brazylii unieważnił ten wyrok, a niebawem lewicowy polityk ogłosił swój start w wyborach prezydenckich.

Podczas drugiej tury wyborów, zorganizowanej w niedzielę, Lula zdobył 50,9 proc. głosów, natomiast Bolsonaro 49,1 proc.

Marcin Zatyka