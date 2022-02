Brazylia: Wiceprezydent: Jair Bolsonaro odwiedzi Rosję w połowie lutego

Wiceprezydent Brazylii, generał w stanie spoczynku Hamilton Mourao na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej potwierdził, iż zgodnie z ostatnimi ustaleniami szef państwa i brazylijskiego rządu, Jair Bolsonaro, złoży w dniach 14-17 lutego wizytę w Rosji.

Mourao wyraził przy tym nadzieję, że "sytuacja tak wielkiego napięcia", jaka zapanowała w stosunkach między Rosja a Ukrainą "nie potrwa aż do lutego". "Nie sądzę, by Rosja miała dokonać inwazji Ukrainy" - zaznaczył wiceprezydent.

Wcześniej tego samego dnia w wypowiedzi dla telewizji brazylijskiej prezydent Bolsonaro zaznaczył, że konflikt między Rosją a Ukrainą nie znajdzie się wśród tematów rozmów z prezydentem Władimirem Putinem, chyba, że poruszy go sam gospodarz.

Według Jaira Bolsonaro, rozmowy mają się koncentrować na współpracy gospodarczej między obydwoma krajami należącymi do bloku gospodarczego BRICS.

Jak podały w poniedziałkowych dziennikach wieczornych brazylijskie stacje telewizyjne, w tym - Broadcast Politico, wiceprezydent Mourao powiadomił dziennikarzy o zmianach w programie podróży prezydenta Brazylii po Europie. Zaznaczył, że brazylijski prezydent nie odwiedzi Polski, ponieważ wzięto pod uwagę, że "jest ona krajem członkowskim NATO i sojuszniczką Ukrainy, co mogłoby wywołać komplikacje dyplomatyczne".

Jak na razie podróż do Rosji, a następnie na Ukrainę pozostaje aktualna. Wizyta nad Dnieprem może jednak zostać odwołana w przypadku wzrostu temperatury na linii Moskwa-Kijów - powiedział wiceprezydent Mourao.

Zarówno prezydent Bolsonaro, jak i Mourao w swych poniedziałkowych wypowiedziach kładli nacisk przede wszystkim na gospodarcze aspekty stosunków brazylijsko-rosyjskich wynikające z przynależności obu krajów do BRICS i wagi importu nawozów sztucznych z Rosji dla brazylijskiego rolnictwa.

Wiceprezydent Mourao na swej poniedziałkowej konferencji prasowej oświadczył, iż po dokonaniu analizy sytuacji rząd brazylijski uznał, że napięcie w stosunkach między Rosją a Ukrainą "nie wzrośnie do tego stopnia, by konieczne stało się odłożenie w czasie podróży prezydenta Brazylii w Moskwie".

"Rosja uważa, że ta część Europy Wschodniej stanowi strefę jej wpływów, a w chwili gdy NATO powiększa swoje wpływy w regionie, Rosja czyni użytek ze swego prawa do reagowania" - wskazał.

Jak na razie - komentują brazylijskie portale internetowe - wyjazd prezydenta Bolsonaro do Rosji, a następnie - "być może także na Ukrainę" jest aktualny, ale w każdej chwili to się może zmienić. "Nie sądzę, by sytuacja uległa pogorszeniu. Nie myślę też, że Rosja planuje inwazję… Ona wywiera nacisk" - powiedział podczas konferencji prasowej wiceprezydent Mourao.