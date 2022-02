Brazylia: Wiceprezydent Mourao: nie uznamy zbuntowanych prowincji Ukrainy

Wiceprezydent Brazylii Hamilton Mourao w złożonym w środę oświadczeniu wykluczył możliwość uznania przez jego kraj niepodległości samozwańczych separatystycznych republik we wschodniej Ukrainie.

"Zawsze byliśmy obrońcami suwerenności państw, a kwestia separatyzmu to bardzo skomplikowana sprawa. Musiałby się odbyć w tej sprawie plebiscyt, w którym etniczna większość opowiedziałaby się za oddzieleniem się od państwa, do którego należy" - powiedział Mourao. Nawiązał przy tym do postawy prezydenta Rosji Władimira Putina, który "własną decyzją uznał niepodległość zbuntowanych regionów Doniecka i Ługańska, po czym wysłał tam swe wojska".

Mourao podkreślił również: "Nie powinno dojść do eskalowania przez Rosję napięcia we wschodniej Ukrainie, które skutkowałoby konfliktem na wielką skalę z krajami zachodnimi, co doprowadziłoby do krańcowych konsekwencji'.

Brazylijskie portale odnotowały, że wiceprezydent pomylił się mówiąc "ZSRR", ale zaraz się poprawił i powiedział "Rosja".

Wcześniej, już w poniedziałek, stanowisko rządu prezydenta Jaira Bolsonaro w sprawie kryzysu ukraińskiego przedstawił ambasador Brazylii przy ONZ, Ronaldo Costa jr. W Radzie Bezpieczeństwa.

Brazylijski dyplomata stwierdził, że konieczne jest na Ukrainie niezwłoczne zawieszenie broni, jak również "wycofanie z terenu sprzętu wojskowego". Nie wymienił przy tym nazwiska Putina, unikając także bezpośredniego odniesienia do prezydenta Rosji i okupacji terytoriów ukraińskich przez rosyjskie wojska.

Tak więc, jak podkreślały w środowych, wieczornych wydaniach brazylijskie stacje telewizyjne i media elektroniczne, wiceprezydent Mourao, generał w stanie spoczynku, "doprecyzował" w środę oficjalne stanowisko Brazylii w kwestii ostatnich wydarzeń w Ukrainie.

Rosja jest partnerem Brazylii w BRICS, bloku w skład którego wchodzą również Chiny, Indie i Afryka Południowa.