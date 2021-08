Brazylia: Wniosek o odejście od głosowania elektronicznego bez poparcia w Kongresie

Komisja konstytucyjna Kongresu Brazylii odrzuciła w czwartek prezydencki projekt nowelizacji prawa wyborczego, zakładający powrót do papierowych kart i odejście od głosowania elektronicznego. 23 członków 34-osobowej komisji głosowało przeciw, 11 było "za".

Tym samym projekt zmiany prawa wyborczego, za którym od miesięcy orędował prezydent Jair Bolsonaro utrzymujący, iż głosowanie elektroniczne otwiera drogę do oszustw, został odłożony na półkę - pisze Reuters.

Bolsonaro, który zgodnie z decyzją Najwyższego Trybunału Wyborczego Brazylii miał przedstawić konkretne dowody potwierdzające jego tezę, że w wyborach z 2018 r. doszło do oszustwa na jego szkodę, nie dopełnił tego obowiązku. Od wielu tygodni prowadził natomiast na Twitterze akcję propagującą powrót do tradycyjnego głosowania. Wezwał też swoich zwolenników, by wyszli na ulice i domagali się odejścia od elektronicznego systemu wyborczego.

Krytycy prezydenta podkreślają, że podobnie jak Donald Trump próbował w ten zasiać wątpliwość co do prawomocności wyborów "na wypadek, gdyby je przegrał". Sondaże przedwyborcze wskazują bowiem na wyraźną przewagę jego rywala, lewicowego polityka, b. prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy.

Wypowiedzi prezydenta - jak zaznacza Reuters - podważyły zaufanie wyborców do obecnego systemu. "Bolsonaro atakuje system wyborczy, bo już przegrał. Chciałby rządzić wiecznie i dlatego trzeba go odsunąć" - ocenił w trakcie czwartkowej debaty w komisji Ivan Valente z Partii Socjalizmu i Wolności.

Zgodnie z decyzją przewodniczącego Sądu Najwyższego Alexandra de Moraesa w lipcu zostało wszczęte śledztwo ws. oskarżeń wysuwanych przez Bolsonaro.

"Wygrałbym wybory (w 2018 r.) niewątpliwie już w pierwszej turze, a nie w drugiej, gdyby nie oszustwo popełnione przy obliczaniu głosów" - takie oświadczenie prezydent Bolsonaro składał publicznie przy licznych okazjach. "Działo się wiele rzeczy, a że skończyło się moim zwycięstwem, to dlatego, że miałem wiele głosów i (po mojej stronie) były pewne osoby, które wiedziały jak zapobiec oszustwu" - podkreślał.

Nie zmienia to faktu, że poparcie dla Bolsonaro skurczyło się - zauważa Reuters. Główną przyczyną szybkiego spadku poparcia wyborców dla prezydenta Jaira Bolsonaro był jego lekceważący stosunek do śmiertelnego zagrożenia, jakim stała się dla Brazylijczyków epidemia koronawirusa i opłakane skutki społeczne takiej postawy prezydenta kraju.

Brazylia jest jednym z krajów, które najmocniej ucierpiały z powodu epidemii. Zajmuje trzecie miejsce na liście krajów z największą liczbą zakażeń - po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych jest druga - po Stanach Zjednoczonych.

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Brazylii 40 054 nowe zakażenia i 1099 zgonów z powodu Covid-19 - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. Od początku epidemii potwierdzono tam 20 mln 066 587 zakażeń, a liczba zgonów sięga 560 706.