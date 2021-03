Brazylia: Wykryto nowy wariant koronawirusa, podobny do południowoafrykańskiego

W mieście Socoraba w brazylijskim stanie Sao Paulo został wykryty nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2, przypominający ten wykryty po raz pierwszy w RPA - poinformował w środę szef stanowego instytutu biomedycznego Butantan. Nowy wariant wykryto dotąd u jednego pacjenta.

Jak powiedział Dimas Covas, prezes instytutu należącego do władz stanu Sao Paulo, pacjent, u którego zdiagnozowano nowy typ koronawirusa, nie miał styczności z osobami zakażonymi wariantem B.1.351 z RPA, a charakterystyka stwierdzonego u niego wariantu wskazuje, że wyewoluował on z dominującego w Brazylii wariantu P.1, wykrytego po raz pierwszy w stolicy brazylijskiej Amazonii, Manaus.

Obie odmiany cechują się większą zakaźnością i zjadliwością, przy czym szczep z RPA wykazuje większą odporność na opracowane dotąd szczepionki. Nowy brazylijski wariant został zidentyfikowany na razie tylko u jednego pacjenta, lecz trwają dalsze testy wśród osób, z którym pacjent miał kontakt.

Brazylia zmaga się obecnie z trzecią i najgorszą dotąd falą zakażeń koronawirusem, która doprowadziła służbę zdrowia na skraj zapaści. We wtorek w całym kraju zmarło 3668 osób zakażonych koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od początku pandemii. Według ekspertów WHO jest to wynik szerzenia się wariantu P.1, ale również karnawałowych imprez oraz "nieoptymalnych" środków walki z pandemią.