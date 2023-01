Brazylia wystąpi do USA o ekstradycję b.ministra sprawiedliwości jesli niezwłocznie nie powróci do kraju

Brazylia wystąpi do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, Andersona Torresa, jeśli do poniedziałku nie powróci do kraju – ostrzegł w piątek rząd prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy.

Brazylijski Sąd Najwyższy nakazał aresztowanie Torresa, który - jak podejrzewa - świadomie nie zapobiegł niedzielnym atakom tysięcy zwolenników eksprezydenta Jaira Bolsonaro na siedziby trzech najwyższych organów władzy w stolicy kraju kiedy jeszcze sprawował urząd sekretarza (ministra) bezpieczeństwa publicznego Brazylii.

Były minister, który przebywa od wtorku w USA, zapewnił, że niezwłocznie powróci do kraju aby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, ale dotąd tego nie uczynił.

Nowo mianowany przez prezydenta Lulę da Silvę szef resortu sprawiedliwości Flavio Dino oświadczył w piątek na konferencji prasowej, że czeka do poniedziałku na powrót swego poprzednika, jednak jeśli nie pojawi się on w kraju, wystąpi o jego ekstradycję.

Ubiegłej niedzieli kilka tysięcy zwolenników eksprezydenta zaatakowało pałac prezydencki oraz siedziby Sądu Najwyższego i Kongresu Narodowego w stolicy kraju Brasilii. Oba te ataki są przedmiotem dochodzeń jako "zamachy terrorystyczne" i "próby dokonania zamachu stanu". Blisko 1800 ich uczestników aresztowano jako winnych udziału w próbie dokonania zamachu stanu.

W trakcie dochodzenia policja przeprowadziła rewizję w rezydencji Torresa i znalazła tam projekt dekretu, który miał być podstawą prawną do działań mających na celu zmianę wyniku wyborów prezydenckich z 30 października.

Projekt dekretu, do którego formalnego zatwierdzenia nie doszło, przewidywał ogłoszenie w Brazylii stanu wyjątkowego, co miało stanowić podstawę do interwencji w Najwyższym Trybunale Wyborczym i przeprowadzenie "korekty wyników głosowania w wyborach prezydenckich". Projekt dekretu ujawnił jeden z największych dzienników w kraju "Folha de Sao Paulo".

Minister Dino oświadczył, że dokument ten ujawnia, iż "radykalna ultraprawica brazylijska przygotowywała atak na instytucje demokratyczne" Brazylii.