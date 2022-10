Brazylia: Zakończenie kampanii wyborczej przy niewielkiej różnicy poparcia dla Bolsonaro i kandydata lewicy

Kampania przed wyborami prezydenckimi w Brazylii zakończy się w piątek wieczorem, czasu lokalnego, ostatnią debatą telewizyjną między urzędującym prawicowym szefem państwa Jairem Bolsonaro i lewicowym kandydatem, eksprezydentem Luizem Inacio Lulą da Silvą.

Ponieważ żaden z kandydatów nie zdobył 50-procentowego poparcia wyborców, obaj zmierzą się w niedzielę w drugiej turze wyborów.

To ostatnie starcie - jak podkreślają brazylijscy komentatorzy - może mieć decydujący wpływ na wyniki niedzielnego głosowania w drugiej turze. Bolsonaro startuje w niej mając - według różnych najnowszych sondaży - poparcie od 44 proc. do 46,8 proc. potencjalnych wyborców, a Lula od 49 proc. do 52,4.

Pierwszą turę wyborów 2 października Lula wygrał uzyskując poparcie 48,4 proc. głosujących podczas gdy wynik urzędującego prezydenta wynosił 43,2 proc.

Obaj politycy spotykają się przed kamerami TV Globo cieszącej się największą oglądalnością w kraju. Debata może przesądzić o wyniku najostrzejszej i najbardziej wyrównanej rywalizacji wyborczej ostatnich lat w tym rejonie świata.

Jair Bolsonaro złożył w tym tygodniu przed Najwyższym Trybunałem Wyborczym skargę na część brazylijskich mediów zarzucając im "nierówne traktowanie" kandydatów. Skarga dotyczyła m.in. rozgłośni radiowych, które - jak twierdził prezydent - niektórych polityków startujących w pierwszej turze "reklamowały bezpłatnie, a innych za pieniądze".

Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice w sondażach ostatnia debatą obu rywali budzi wśród brazylijskich wyborców ogromne emocje.

Na drugą turę brazylijskich wyborów prezydenckich Organizacja Państw Amerykańskich (OPA), której Brazylia jest aktywnym członkiem, wysłała 56 swych obserwatorów i ekspertów.