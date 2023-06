Brazylia: Zmarła Astrud Gilberto, "królowa bossa novy”

W wieku 83 lat zmarła we wtorek w swoim domu w Filadelfii w USA Astrud Gilberto, brazylijska piosenkarka jazzowa, znana przede wszystkim jako wykonawczyni bossa novy "The Girl from Ipanema". O śmierci w mediach społecznościowych poinformowała jej rodzina.

"Ogłaszam smutną wiadomość, że moja babcia stała się dziś gwiazdą i że wspiera mojego dziadka Joao Gilberto, także piosenkarza, który zmarł w 2019 roku" - napisała w sieci jej wnuczka Sofia Gilberto.

Astrud Gilberto urodziła się w 1940 roku w Salvadorze, w północno-wschodniej Brazylii. Przez kilka lat była żoną Joao Gilberto, który także był ikoną brazylijskiej muzyki. W swojej karierze wydała 19 albumów, a w latach 60. ubiegłego wieku przylgnęło do niej określenie "królowa bossa novy".

W 1964 roku został pierwszą brazylijską piosenkarką, która zdobyła nagrodę Grammy.