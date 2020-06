Brazylia: Zmarły kolejne 892 osoby zakażone koronawirusem

892 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało w sobotę po południu czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. To drugi dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.

W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarło do tej pory 42 720 osób. Resort poinformował też o 21 704 nowych przypadkach zakażenia, tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 850 514.

Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych.

Mimo to prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż kwestionuje powagę zagrożenia stwarzanego przez pandemię koronawirusa, co doprowadza do konfliktów z jego przeciwnikami. Szef państwa nadal atakuje gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".

Bolsonaro zachęca też m.in. do weryfikowania, czy w szpitalach polowych wszystkie łózka są zajęte. "Jeśli masz w pobliżu swego domu szpital polowy, należy spróbować się do niego dostać w celu sfilmowania i stwierdzenia - a wielu z was już to robi - czy wszystkie łóżka są zajęte, czy nie" - apelował w piątek i zapowiedział, że zdjęcia "zostaną poddane analizie, a następnie przekazane policji federalnej i Brazylijskiej Agencji Wywiadu (ALBIN).