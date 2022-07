Brexit namieszał w podatkach. O tym powinni pamiętać eksporterzy

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, a od 1 stycznia 2021 r., gdy skończył się okres przejściowy w brexicie, Wyspiarze stali się „państwem trzecim”, co oznacza, że wróciło wiele barier w handlu towarami, ale także w obszarze usług. Zrozumienie zmian, z jakimi mamy do czynienia, jest kluczowe dla firm działających lub planujących ekspansję na brytyjskim rynku.

Na mocy umowy pomiędzy UK a UE większość barier celnych w handlu została zniesiona. Niemniej jednak z handlem międzynarodowym wiąże się wciąż wiele formalności dotyczących bezpieczeństwa.

Z praktycznego punktu widzenia stanowią one największą barierę w handlu odkąd Wielka Brytania opuściła UE. Aby być na bieżąco w tej kwestii, warto śledzić oficjalne portale internetowe rządu Zjednoczonego Królestwa.

Ponadto, cały czas trwają intensywne prace nad cyfryzacją granic - planowane jest ich pełne wdrożenie od 2023 r., z zapowiedzią jeszcze większych ułatwień dla przedsiębiorców.

Po ostatecznym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniły się zasady opodatkowania VAT w zakresie transgranicznych dostaw towarów oraz sposób świadczenia usług, a także zasady zwrotu podatku.

Jakie zmiany w VAT przyniósł brexit?

Jak tłumaczą eksperci EY, przede wszystkim, Wielką Brytanię przestały obowiązywać Dyrektywy VAT 2006/112/EC z 28 listopada 2006 r. oraz Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. - gdy skończył się okres przejściowy - zasadniczo trzeba stosować przepisy VAT dotyczące eksportu lub importu, a nie wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć.

Dodatkowo szczególne zasady dotyczą Irlandii Północnej, o czym także muszą pamiętać firmy rozliczające transakcje na tym rynku. Tu zasady określa tzw. protokół północnoirlandzki, który jest częścią umowy o warunkach brexitu, a stworzono go, aby utrzymać otwartą granicę między Irlandią Północną a należącą do UE Irlandią.

Transakcje towarowe z Wielką Brytanią

- Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało, przede wszystkim, powstanie barier m.in. dla handlu towarami. Znaczące utrudnienia są widoczne również w obszarze usług. Nowa rzeczywistość ma wpływ na wiele obszarów - podkreśla ekspertka podatkowa EY Marta Kolbusz-Nowak.

Jak przypomina, unijne regulacje przewidują różne reżimy dla transakcji towarowych dokonywanych przez państwa członkowskie w rozróżnieniu na to czy dokonują transakcji z krajami członkowskimi lub pozaunijnymi. Po okresie przejściowym, po którym Wielka Brytania stała się "państwem trzecim" zarówno transakcje WDT (Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów) oraz WNT (Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów) traktowane są jako eksport i import towarów.

Jak tłumaczy ekspertka, aby móc zastosować stawkę VAT 0%, tak samo jak w przypadku obecnych transakcji eksportu do krajów poza UE, trzeba po brexicie zastosować procedurę eksportową przed organami celnymi oraz odpowiednio udokumentować wywóz towaru.

W przypadku importu zastosowanie znajduje odpowiednia procedura, w tym rozliczenie przed organami celnymi oraz opodatkowanie towarów stawką właściwą dla ich dostaw, w taki sposób jak ma to miejsce wewnątrz UE.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują również zmiany w zakresie e-commerce, szczególnie ważne dla przedsiębiorców korzystających z różnego rodzaju platform i sklepów internetowych, takich jak np. Allegro czy Amazon. Chodzi o system VAT-OSS, na mocy którego został wdrożony opcjonalny schemat importu obejmujący sprzedaż wysyłkową towarów importowanych z krajów lub terytoriów trzecich do klientów w UE do wartości 150 EUR. Sprzedawca nalicza i pobiera podatek VAT w punkcie sprzedaży klientom z UE oraz deklaruje i płaci go za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Towary te mogą następnie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy imporcie. Umożliwia to uruchomienie szybkiej procedury w urzędzie celnym. W tym przypadku możliwe jest także dokonanie rozliczenia przez zgłaszającego np. kuriera, agenta celnego).

System VAT-OSS dotyczy również wewnątrzunijnej sprzedaży towarów importowanych na odległość. Zlikwidowane zostało zwolnienie z VAT importowego dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro (przy czym Polska nie stosuje już obecnie tego zwolnienia).

Brexit a świadczenia usług

W przypadku usług świadczonych na rzecz podatników brytyjskich, po brexicie są one opodatkowane jako pozaunijne, a więc nie znajdują w tym przypadku zastosowania reguły opodatkowania na podstawie przepisów unijnych. Natomiast w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników mających siedzibę w UE w dalszym ciągu obowiązywać będą unijne zasady opodatkowania zgodnie z którymi usługa będzie opodatkowana w miejscu siedziby konsumenta.

Jeżeli chodzi natomiast o świadczenie usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, zgodnie z zasadami ogólnymi, miejsce opodatkowania to miejsce siedziby usługodawcy. Analogicznie, w przypadku usług świadczonych przez brytyjskie podmioty dla podmiotów niebędących podatnikami z UE, usługi nie będą objęte unijnym systemem VAT (z pewnymi szczególnymi wyjątkami), natomiast usługi świadczone przez podmioty europejskie na rzecz odbiorców brytyjskich będą opodatkowane w UE.

- Warto przy tym wspomnieć, że firmy brytyjskie nie muszą ustanawiać w Polsce przedstawiciela podatkowego - podkreśla ekspertka EY.

Od ogólnych zasad opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami funkcjonują znane już wcześniej wyjątki, dotyczące np. sytuacji świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, których miejscem świadczenia jest miejsce siedziby klienta. W takim przypadku, gdy świadczącym usługi jest podmiot pozaunijny to jest on obowiązany do rejestracji w jednym z państw UE i płacenia podatku za pośrednictwem tzw. Mini One-Stop-Shop (MOSS). Po brexicie nadawcy brytyjscy będą stosować „procedurę nieunijną” dla dostawców którzy nie mają siedziby w UE. W jej ramach podatnicy rozliczą się kwartalnie w państwie identyfikacji.

Z kolei w przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz brytyjskich obywateli będą oni obowiązani rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii. Nie będą tym samym mogli już zastosować unijnej procedury MOSS.

Powyższe zasady mają zastosowanie także odnośnie na podstawie tzw. pakietu „e-commerce”.

Zwroty VAT

Zwrot podatku VAT przez państwa członkowskie podatnikom mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii podlega obecnie zasadom właściwym dla podmiotów mających siedzibę poza UE. Wniosek trzeba składać bezpośrednio w Państwie Członkowskim do którego wnioskuje się o zwrot.

Ważne odpowiednie przygotowanie

O czym zatem powinny pamiętać firmy prowadzące lub przymierzające się do uruchomienia działalności w Wielkiej Brytanii?

- Przede wszystkim należy dokonać przeglądu łańcucha dostaw biorąc przy tym pod uwagę czy na żadnym etapie procesu nie powstają nieefektywności podatkowe. Należy także ocenić konieczność rejestracji w Wielkiej Brytanii oraz wypełniania obowiązków rozliczeniowych. W celu zapewnienia możliwości zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów należy zadbać o odpowiednią dokumentację - radzi Marta Kolbusz-Nowak.

Jak dodaje, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nie obowiązuje jej też prawo unijne, a więc także orzecznictwo TSUE, co oznacza różnice z krajowym orzecznictwem w sprawach podatkowych. To również może mieć wpływ na sposób funkcjonowania dotychczasowych rozliczeń.

- Dlatego należy dokonać przeglądu wszelkich konsekwencji podatkowych dotyczących podmiotów prawnych, modelu operacyjnego oraz miejsca ich lokalizacji. Wskazane jest także sprawdzenie i uzgodnienie z klientami odpowiednich warunków dostaw towarów w przypadku, gdy dostarczane są one do Wielkiej Brytanii lub przez Wielką Brytanię (może wymagać to zmiany modelu dostawy). Uzgodnienia te mogą dotyczyć stosowanych reguł Incoterms (międzynarodowych reguł handlowych - przyp. red.), ale także zapisów umownych - wylicza ekspertka EY.

Przedsiębiorcy planujący ekspansję na rynek brytyjski, powinni przede wszystkim również ocenić czy i jakich rejestracji będą potrzebowali, aby prowadzić działalność w Wielkiej Brytanii. Jeżeli przedsiębiorca chce eksportować towary do odbiorcy z UK, poza dokonaniem formalności po stronie UE (rejestracja EORI, zgłoszenie eksportowe), być może nie będzie miał żadnych dodatkowych obowiązków w Wielkiej Brytanii, bo wszystkie formalności załatwi kupujący podmiot z UK. Jeżeli natomiast zakres działalności ma być szerszy, np. przedsiębiorca planuje lokalną dystrybucję towarów w UK, potrzebny jest magazyn, chciałby mieć siły sprzedażowe na miejscu, wówczas, taka struktura, przed wdrożeniem, wymaga kompleksowej analizy celno-podatkowej. Jeśli przedmiotem działalności mają być towary, które przedsiębiorca unijny będzie importował w UK, powinien on uzyskać odpowiednie rejestracje na potrzeby celne i VAT w Wielkiej Brytanii. Co do samych towarów, należy rzetelnie ustalić ich klasyfikację i pochodzenie - aby prawidłowo ocenić ewentualne zobowiązanie celne w UK.

- Warto przy tym wspomnieć, że na mocy umowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską na większość unijnych towarów nie ma cła w Wielkiej Brytanii. Aby skorzystać z tej preferencji, kluczowym jest wykazanie że importowane towary mają pochodzenie unijne. Zamierzający prowadzić działalność w UK powinni także ocenić, czy ich działalność nie wymaga sformalizowanej obecności na Wyspach, np. w formie oddziału spółki. Istotnym jest również ocena stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów podatkowych, aby przedsiębiorca wiedział czy musi płacić podatek dochodowy w UK (a jeśli tak to w jakiej wysokości), a jeśli świadczy usługi, to czy te usługi są opodatkowane VAT w UK czy w UE - dodaje Marta Kolbusz-Nowak.