Brexit wystraszył polskich przedsiębiorców. W jednej branży widać to szczególnie

Utrzymujące się zamieszanie i brak pełnej przejrzystości przepisów - tak pobrexitową rzeczywistość na rynku brytyjskim ocenia Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI. Jak mówi w podcaście WNP.PL, brexit wystraszył polskich przedsiębiorców.

- Ocena tego, jak brexit zmienił brytyjski rynek, tak naprawdę wciąż trwa. Jednak wszyscy widzimy już teraz, że pewne rzeczy, które wydawały się proste tak długo, jak działaliśmy na unijnym rynku, teraz są trudniejsze - mówi Maciej Bałabanow, dodając, że zwiększona papierologia, utrudnienia w logistyce czy zatrudnianiu obcokrajowców dodatkowo komplikują handel z Wielką Brytanią.

Najwyższą cenę za brexit zapłacił segment transportu i logistyki. Tu najwyraźniej widać, jak opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię odbija się na prowadzeniu międzynarodowego biznesu.

Pytany o ocenę wpływu brexitu, Maciej Bałabanow mówi, że per saldo - z perspektywy polskich przedsiębiorców - jest gorzej niż było przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Minęło już 2,5 roku odkąd Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Jednak wciąż trudno o jednoznaczną ocenę skutków brexitu. Nadal nie widać też normalizacji w unijno-brytyjskich stosunkach. A mówimy o jednej z największych gospodarek świata, zaliczanej do kluczowych centrów finansowych i handlowych. To również bardzo ważny rynek dla polskich eksporterów i inwestorów. Wystarczy nadmienić, że wartość polskich inwestycji na tym rynku przekracza 1,1 mld euro.

Czytaj także: Widmo brytyjsko-unijnej wojny handlowej powraca

- Brexit jako zjawisko gospodarczo-społeczne tak na dobrą sprawę wciąż jest odkrywany. Wciąż trwa ocena tego, czy gospodarka Wielkiej Brytanii będzie w lepszym, czy w gorszym położeniu po opuszczeniu Unii Europejskiej. Tak samo nadal trwa ocena, jak z tą nową, pobrexitową rzeczywistością radzą sobie obecni tam eksporterzy i zagraniczni inwestorzy. To co widzimy już teraz, to utrzymujące się zamieszanie i brak pełnej przejrzystości przepisów. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli relacje handlowe z Wielką Brytanią, muszą działać inaczej - mówi w podcaście WNP.PL Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.

Czytaj także: Polski eksport mocny po brexicie. Niektóre branże nawet zyskały

Transport i logistyka płacą słoną cenę za brexit

Kolejne dane pokazują, jak bardzo całe to zamieszanie odbija się na polsko-brytyjskim handlu. W 2021 roku Wielka Brytania spadła z trzeciej pozycji na czwartą w polskim eksporcie (ustępując miejsca Niemcom, Czechom i Francji). W imporcie spadek był jeszcze większy, bo Wielka Brytania spadła z dwunastej pozycji w 2020 r. na szesnaste w ubiegłym roku.

Jak ocenia Maciej Bałabanow, to pokazuje, że brexit wystraszył polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych drobnych.

- Mały i średni biznes zwykle nie może sobie pozwolić na wydatki na skomplikowane analizy prawne i wybiera teraz inne rynki. Ci, którzy byli obecni w wymianie handlowej z Wielką Brytania, gdy kraj ten był częścią wspólnego rynku, też teraz są już gdzie indziej - mówi gość podcastu WNP.PL.

Z obserwacji PFR TFI, który poprzez swój Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne, wynika, że najwyższą cenę za brexit zapłacił transport i logistyka. Tu najwyraźniej widać, jak opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię odbija się na prowadzeniu międzynarodowego biznesu. Rynek europejski ze wspólnymi zasadami, systemem prawnym, podatkowym i celnym jest ogromnym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którego znaczenie właśnie teraz widać wyraźnie.

Czytaj także: Wielka Brytania traci Borisa Johnsona, ale wsparcie dla Ukrainy utrzyma

Gdzie te plusy wyjścia z UE?

- Ocena tego, jak brexit zmienił brytyjski rynek, tak naprawdę wciąż trwa. Jednak wszyscy widzimy już teraz, że pewne rzeczy, które wydawały się proste tak długo, jak działaliśmy na unijnym rynku, teraz są trudniejsze - mówi Maciej Bałabanow, dodając, że zwiększona papierologia, utrudnienia w logistyce czy zatrudnianiu obcokrajowców dodatkowo komplikują handel z Wielką Brytanią.

- Wszyscy wciąż się zastanawiają, gdzie są wspominane przez kilka lat przygotowań do brexitu pozytywy rozstania z Unią Europejską. Tak na dobrą sprawę, co słychać coraz częściej również w brytyjskich mediach, nie da się tak do końca określić tych pozytywów. Widać natomiast, że brexit nie pomógł w szeregu dziedzin społecznych. Możliwość świadczenia usług z Wielkiej Brytanii na terenie Unii Europejskiej jest w tym momencie ograniczona. Londyn był historycznie finansowym hubem Europy i nadal jest, natomiast jego rola słabnie i to widać wyraźnie. Jeśli ktoś planuje świadczyć usługi finansowe w Europie, to oprócz Londynu ma do wyboru również biura w krajach członkowskich UE - wylicza dyrektor Funduszu Ekspansji Zagranicznej PFR TFI.

Po stronie zmian na korzyść dla eksporterów i zagranicznych inwestorów Maciej Bałabanow wymienia poprawę jakości płatniczej po brexicie czy zmianę systemu podatkowego, co może przyciągnąć do rynku brytyjskiego inwestorów, którzy szukają niższych podatków.

- Reasumując, Wielka Brytania jest nadal bardzo dużą i dość dobrze zorganizowaną gospodarką ze sporym potencjałem i lepszą demografią niż wiele krajów UE. To chłonny rynek z przejrzystym systemem prawnym i stabilnymi zasadami. Jednak to wszystko już mieliśmy i mogliśmy dodatkowo korzystać z benefitów wspólnego, unijnego rynku. Teraz mamy za to dodatkowe bariery, niezharmonizowane przepisy i brak uproszczeń dla przedsiębiorców. Per saldo więc z perspektywy polskich przedsiębiorców jest gorzej niż było przed brexitem - ocenia Maciej Bałabanow.

Wielka Brytania traci na atrakcyjności

Czy to oznacza, że zmieni się nastawienie polskich przedsiębiorców do brytyjskiego rynku? Zdaniem dyrektora FEZ PFR TFI na pewno będzie inaczej niż było.

- Z perspektywy naszych doświadczeń widzimy, że polskim przedsiębiorcom najłatwiej inwestować w Unii Europejskiej, gdzie jest duża synchronizacja prawa, wspólne zasady podatkowe, podobny sposób myślenia o biznesie. Trochę ciężej inwestuje się w krajach pozaunijnych, ale należących do bloku państw zachodnich, czyli tych dzielących wspólne zasady zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Na samym końcu atrakcyjności rynków pod kątem inwestycyjnym są kraje odległe od naszego sposobu myślenia i gospodarowania. W mojej ocenie Wielka Brytania przeniesie się z tego pierwszego obszaru, gdzie jest najprościej, do drugiego. Naturalne korzyści tego rynku nadal będą istniały, ale analiza rynku będzie już bardziej złożona - podsumowuje gość podcastu WNP.PL.

Posłuchaj podcastu WNP.PL "Gospodarka do słuchania", którego gościem jest Maciej Bałabanow, dyrektor zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI. W rozmowie m.in. o tym, jak brexit zmienił brytyjski rynek, co jest obecnie najtrudniejsze dla eksporterów i zagranicznych inwestorów: papierologia, logistyka czy zatrudnianie obcokrajowców. Rozmawiamy także o tym, jak polscy przedsiębiorcy radzą sobie z nową, pobrexitową rzeczywistością.