BrexitBrief#14: Porozumienie ws Brexitu jest, ale go nie będzie? May rozpętała burzę w Londynie

Londyn i Bruksela ustaliły treść traktatu o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz ogólny kształt towarzyszącej traktatowi politycznej deklaracji o przyszłych relacjach. Publikację tekstów poprzedziło oświadczenie premier Theresy May o uzyskaniu „kolektywnej” aprobaty wynegocjowanego porozumienia przez jej gabinet. Jednak w czwartek rano w Londynie rozpętał się kryzys polityczny, który może zatrzymać proces jego ratyfikacji.

Umowa o wystąpieniu UK z UE i zarys deklaracji politycznej





Rząd premier Theresy May znalazł się w największym kryzysie od referendum brexitowego. Fot. Pixabay

Droga do nadzwyczajnego szczytu UE

May w prawdziwych tarapatach

Obok znanych wcześniej ustaleń dotyczących tzw. rachunku za brexit, czy praw obywateli Unii Europejskiej zamieszkujących na stale w UK, ustalone na poziomie negocjatorów porozumienie gwarantuje przede wszystkim uniknięcie tzw. scenariusza „cliff-edge”, czyli gwałtownego wyjścia z UE 30 marca 2019 r.Porozumienie zakłada płynne przejście 1 kwietnia 2019 do okresu przejściowego, w którym Wielką Brytanię - formalnie już poza UE - będą nadal obowiązywały takie same zasady jak dziś. Okres przejściowy ma potrwać do grudnia 2020. Jeśli jednak do tego czasu strony nie wypracują umowy o przyszłych relacjach, projekt traktatu zawiera zapis o możliwości przedłużenia okresu przejściowego do „31 grudnia 20XX”, tym samym de facto umożliwiając jego trwanie w nieskończoność.Jeśli Wielka Brytania zechce jednak zakończyć okres przejściowy, ale nowej umowy z UE nie podpisze, wejdzie w życie tzw. „backstop”, zapewniający utrzymanie otwartej granicy między Irlandią Północną a Republika Irlandii. Tu Unia Europejska zgodziła się na brytyjski pomysł utrzymania całego Zjednoczonego Królestwa, a nie tylko jak pierwotnie planowano Irlandii Północnej, we wspólnym terytorium celnym, wymuszając jednak na UK przestrzeganie przepisów o uczciwej konkurencji.Ponadto sama Irlandia Północna będzie musiała dodatkowo podlegać tym regulacjom wspólnego rynku, które są „konieczne do utrzymania otwartej granicy”. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Michela Barniera wymusi to intensyfikację kontroli weterynaryjnych w północnoirlandzkich portach oraz wprowadzi kontrolę zgodności regulacyjnych towarów przesyłanych między Wielka Brytanią a Irlandią Północną.Czytaj też: BrexitBrief#13: Pat trwa, a czas ucieka. Nowa runda negocjacji będzie ostatnią? Unia Europejska odrzuciła sugerowaną przez Brytyjczyków możliwość jednostronnego wycofania się z backstopu. Zamiast tego decyzję o ewentualnej zmianie ustalić UK i UE mają podejmować wspólnie. W umowie backstop nie uwzględniono jednak rybołówstwa, gdzie obie strony będą starały się osiągnąć osobne porozumienie, w ramach którego ustalone zostaną kwoty połowowe i dostęp do akwenów. Unijnym negocjatorom udało się także przeforsować uznanie europejskich znaków jakości przez Wielką Brytanię.Ogłoszona w środowy wieczór przez Theresę May „kolektywna” akceptacja porozumienia przez brytyjski gabinet dała Unii Europejskiej sygnał do zadeklarowania, że postępy w negocjacjach pozwalają liczyć na rychłe osiągnięcie porozumienia. Na konferencji prasowej w środę wieczorem Michel Barnier ostrzegł jednak, że publikacja tekstu nie oznacza końca negocjacji. „Nasza praca się nie zakończyła. Obie strony czeka jeszcze długa droga. W najbliższych dniach będę pracować nad tekstem deklaracji politycznej. Nie mamy czasu do stracenia.” – powiedział szef unijnych negocjatorów.W środę wieczorem Jean-Claude Juncker oficjalnie poinformował przewodniczącego Rady Europejskiej, że strony osiągnęły „wystarczający postęp”.W czwartek rano zaś Donald Tusk potwierdził, że nadzwyczajny szczyt UE w sprawie brexitu odbędzie się w niedzielę 25.11 o godz. 9:00, a jego celem ma być „finalizacja i formalizacja" umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz deklaracji o przyszłych relacjach.Czytaj też: BrexitBrief#12: 39 proc. brytyjskich firm uruchomi plany awaryjne w listopadzie Donald Tusk poinformował, że przedstawiony w środę tekst jest w tej chwili analizowany przez poszczególne państwa UE. Ich ambasadorowie mają spotkać się w piątek, żeby potwierdzić zgodę poszczególnych rządów na obecny kształt porozumienia. „Mam nadzieję, że nie będzie wielu komentarzy" - dodał Donald Tusk.Jednocześnie Michel Barnier pracuje nad pełną wersją deklaracji politycznej o przyszłych relacjach. Prace mają zakończyć się do wtorku. Wtedy potem państwa członkowskie znów dostaną 48 godzin na analizę i akceptację tekstu. Donald Tusk zapowiedział, że chce go ustalić do przyszłego czwartku. „Jeśli nie zajdzie nic niespodziewanego, nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w niedzielę 25 listopada o godz. 9:00" - podsumował przewodniczący Rady Europejskiej.Tymczasem w Wielkiej Brytanii mimo deklarowanej przez May kolektywnej zgody na porozumienie do dymisji z podał się wiceminister do spraw Irlandii Północnej. W liście rezygnacyjnym Shailesh Vara wyraził niezadowolenie z powodu różnego traktowania przez umowę Wielkiej Brytanii a Irlandii Północnej, jeśli w życie wejdzie opcja awaryjna, gdyby UK i UE nie wypracowały do 2020 umowy o nowych relacjach. Nie podoba mu się także brak czasowego ograniczenia backstopu.Był to pierwszy sygnał szeregu dymisji, których końca nadal nie można być pewnym. Rezygnacje złożyli przede wszystkim minister brexitu Dominic Raab, wiceminister brexitu Suella Braverman, minister pracy i emerytur Esther McVey i dwoje kolejnych członków rządu niższego szczebla. W czwartek popołudniu nie było jeszcze jasne, czy rezygnacji nie ogłoszą kolejni ministrowie, w tym odpowiedzialna za rozwój międzynarodowy Penny Mordaunt i liderka Izby Gmin Andrea Leadsom.Theresa May przez trzy godziny przekonywała posłów w Izbie Gmin, że choć nie jest to porozumienie idealne, jest lepsze niż brak porozumienia. Ponadto według May traktat honoruje wynik referendum z 2016 roku, zapewniając zakończenie swobodnego przepływu osób, wyjście ze wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa, oraz przywrócenie kontroli „nad prawami i pieniędzmi”.W zapewnienia Theresy May nie uwierzyło wspierające rząd północnoirlandzkie DUP, którego przedstawiciele zapowiedzieli zagłosowanie przeciwko umowie, gdy ta trafi do ratyfikacji w Izbie Gmin. Ze względu na niespełnienie „6 testów” przeciwko ma być także opozycyjna Partia Pracy.„Pozostanie w unii celnej w nieskończoność” i niespełnienie innych obietnic złożonych w pierwszym przemówieniu w sprawie Brexitu w Lancaster House w styczniu 2017 roku zarzucił May przewodniczący ultraeuropsceptycznej European Research Group Jacob Rees-Mogg. Na konferencji prasowej przed Westminsterem Rees-Mogg poinformował, że stracił zaufanie do premier i prosi o głosowanie w sprawie wotum nieufności. Podobne zapowiedzi zgłosiło około 10 innych członków ERG. Premier May miała odpowiedzieć w czwartek na konferencji prasowej.Według procedur 48 pism do przewodniczącego Komitetu 1922 wystarczy by uruchomić procedurę usuwania lidera. Do ostatecznego obalenia May potrzeba jednak 159 posłów. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ERG już nie żartuje i głosowanie nad wotum nieufności jest bardzo prawdopodobne. Jeśli do niego dojdzie procedura ratyfikacji dealu brexitu w Izbie Gmin może się przedłużyć.Czytaj też: No-Deal Brexit: konsekwencje dla wyroków cywilnych i handlowych

* * *

W reakcji na sytuację w brytyjskim rządzie kurs funta szterlinga spadł w czwartek wobec głównych walut o ponad 1 proc., do najniższego poziomu od początku listopada. Wobec dolara amerykańskiego potaniał do 1,28, a wobec euro - do 1,12. Funt w notowaniach NBP kosztował dziś 4,8686 zł, podczas gdy 14 listopada - 4,9424 zł.