BrexitBrief#15: W niedzielę specjalny szczyt Rady Europejskiej. Ratyfikacja porozumienia nadal niepewna

Dni dzielą Londyn i Brukselę od podpisania dealu brexitu. Po publikacji tekstu traktatu o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu, w czwartek 22 listopada obie strony ustaliły na poziomie negocjatorów tekst niewiążącej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach. Ratyfikacja porozumienia brexitowego przez brytyjski parlament nadal pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Prezes Banku Anglii Mark Carney ostrzegł parlamentarną komisję skarbu, że brak porozumienia może doprowadzić do najgłębszego kryzysu gospodarczego od czasu kryzysu naftowego z lat 70.

Unia nie jest jednomyślna

Operacja ratyfikacja

Jacob Rees-Mogg, przewodniczący wpływowej European Research Group przeciwnej porozumieniu ws. brexitu. Fot. Cantab12/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Liczby przeciw May

W czwartek w południe po posiedzeniu rządu premier Theresa May poinformowała, że negocjatorzy wypracowali poprzedniej nocy draft deklaracji politycznej, która trafi teraz na konsultacje do stolic państw członkowskich. Na piątek planowane jest spotkanie sherpów EU27, a Theresa May ma ponownie spotkać się z Jean-Claudem Junckerem w sobotę. Wcześniej będzie konsultować się z przywódcami państw członkowskich. W czwartek popołudniu do Londynu przyjechał kanclerz przewodniczącej obecnie UE Austrii Sebastian Kurz.26-stronnicowa deklaracja polityczna opiera się na opublikowanym w zeszłym tygodniu 6-stronnicowym drafcie. Zakłada tworzenie „ambitnego, szerokiego, głębokiego i elastycznego partnerstwa” między Wielką Brytanią a UE w zakresie handlu, współpracy gospodarczej, egzekwowania prawa, wymiaru sprawiedliwości, polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa oraz w „innych obszarach”.Przyszłe partnerstwo ma się opierać na „równowadze praw i zobowiązań” i w pełni uwzględniać niepodzielność wspólnego rynku i unii celnej UE, szczególnie czterech swobód. Jego „unikatowość” ma jednak uwzględniać „wysoki poziom integracji” wynikający z dotychczasowego członkostwa UK w UE.Mimo nalegań Brytyjczyków w tekście nie znalazł się zapis o staraniach o „niezakłócony” handel produktami. Zamiast tego deklaracja nawiązuje do ambicji tworzenia jednolitego obszaru celnego, de facto podstawowej formy unii celnej wymienionej w tekście traktatu, co pozwoli uniknąć kontroli celnych i kontroli wynikających z przepisów dotyczących pochodzenia towarów, a także ceł, innych opłat oraz ograniczeń kwotowych.Choć deklaracja podkreśla – zgodnie z życzeniem Brytyjczyków – zakończenie swobodnego przepływu osób, to budując na ustaleniach „programu mobilności” z Chequers zakłada brak wymogów wizowych na pobyty krótkoterminowe. Podkreśla również brak możliwości różnego traktowania obywateli poszczególnych państw członkowskich. Według Timesa starały się o to państwa Europy Środkowej tak by „Wielka Brytania nie traktowała inaczej francuskich bankierów i niżej wykwalifikowanych Polaków, czy Bułgarów".Z kolei Francja chciała wpisania do deklaracji o przyszłych relacjach zapewnienia o podpisaniu nowej umowy handlowej, tylko jeśli UK zgodzi się udostępnić swoje akweny połowowe i zaakceptuje warunki uniemożliwiające podkopywanie pozycji firm europejskich. Deklaracja polityczna nie wiąże tych dwóch elementów tak silnie, zakłada jednak, że w ramach pracy nad nowym porozumieniem gospodarczym UE i UK wynegocjują osobą umowę o kwotach połowowych i dostępie do łowisk, tak by była gotowa do wejścia w życie „w pierwszym roku po zakończeniu okresu przejściowego”.Według źródeł Reutera nierozwiązana pozostaje kwestia przyszłości Gibraltaru. Hiszpania chce wyłączyć swojego południowego sąsiada z negocjacji przyszłych umów ze Zjednoczonym Królestwem ponieważ – zdaniem ministra spraw zagranicznych tego kraju Josepa Borrella: „dla nas Gibraltar nie jest częścią UK, tylko terytorium kolonialnym”.W środę Theresa May jednoznacznie zapewniła, że Gibraltar jest „częścią brytyjskiej rodziny” i na prośbę Hiszpanii nie zamierza się zgodzić. Według Reutera żądania Francji i Hiszpanii mogą zostać uwzględnione w osobnym tekście, które może zostać ustalony w niedzielę.Zaniepokojona spowalnianiem rozmów Angela Merkel zapowiedziała w środę w Bundestagu, że nie pojawi się na szczycie, jeśli deklaracja polityczna – która według doniesień Financial Timesa ma na dziś liczyć już 23 strony – nie będzie gotowa do piątku. Według doniesień medialnych Niemcy chcą, aby niedzielny szczyt służył formalizacji umowy i nie zamienił się w kolejną rundę negocjacji. Berlin nie jest także chętny do wpisywania do deklaracji politycznej zbyt wielu elementów planu z Chequers, żeby nie tworzyć wrażenia, iż porozumienie jest korzystne dla Londynu.W czwartek rano ponownie spotkali się ambasadorowie EU27, na piątek planowane jest spotkanie sherpów, a Theresa May ma ponownie spotkać się z Jean-Claude'em Junckerem w sobotę. Wcześniej, w czwartek, do Londynu przyjedzie kanclerz przewodniczącej obecnie UE Austrii Sebastian Kurz. Niedzielny nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w sprawie brexitu powinien rozpocząć się o godz. 9:30.Jeśli UE i UK przyjmą porozumienie kwalifikowaną większością, Theresa May będzie kontynuować "ofensywę uroku" we własnym kraju w seriach wystąpień medialnych i konferencjach organizowanych w różnych częściach UK. Według Financial Timesa porozumienie miałoby trafić do parlamentu 3 grudnia. Debata i głosowania mają potrwać kilka tygodni. W międzyczasie, około 27 listopada, Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma zdecydować, czy Wielka Brytania mogłaby ewentualnie jednostronnie wycofać się z uruchomienia artykułu 50.W praktyce do ratyfikacji pakietu brexitu – traktatu o wystąpieniu i deklaracji politycznej – Theresa May będzie potrzebowała wsparcia kilkudziesięciu posłów Partii Pracy. Kierownictwo największej partii opozycyjnej odrzuca możliwość poparcia wynegocjowanego porozumienia. Jednocześnie jednak przywództwo Labour odrzuca możliwość wystąpienia z UE bez porozumienia i liczy, że polityczna presja po ewentualnej porażce porozumienia May w Izbie Gmin wymusi przyspieszone wybory.Podziały w sprawie brexitu nie mają charakteru partyjnego do tego stopnia, że sugeruje się, iż premier May nie narzuci dyscypliny partyjnej w nadziei, że to ułatwi szeregowym posłom opozycji poparcie jej porozumienia. Taką taktykę zdobycia poparcia opozycji wybrał w 1971 roku Edward Heath, gdy Wielka Brytania ratyfikowała wstąpienie do Wspólnot europejskich.May ma wiele sposobów przekonywania posłów do głosowania za jej dealem. Kanclerz Philip Hammond ostrzegał w środowym programie Roberta Pestona, że głosowanie za dealem May jest warte "dziesiątki miliardów funtów", które inaczej przepadną na realizację planów awaryjnych.Według dziennikarza ITV, a także wcześniejszych doniesień Timesa, rząd liczy się z tym, że początkowe trudności, które porozumienie napotka w parlamencie tak negatywnie wpłyną na rynki finansowe, że presja biznesu na parlamentarzystów pomoże "przekonać" ich do ratyfikacji. Plan May popiera także prezes Banku Anglii. Mark Carney ostrzegł parlamentarną komisję skarbu, że brak porozumienia może doprowadzić do najgłębszego kryzysu gospodarczego od czasu kryzysu naftowego z lat 70.Theresa May ostrzegła także w zeszłym tygodniu, że w razie odrzucenia umowy przez parlament brexit może się w ogóle nie wydarzyć. Tę nowość w retoryce brytyjskiego rządu, który dotąd obstawał, że jedyne opcje na stole to "deal" na warunkach May lub "no deal". Premier tłumaczyła to później ostrzeżeniem przed oddaniem władzy opozycji lub organizacją referendum, otwierających drzwi do wycofania się z brexitu. W środę potwierdzała jednak w Izbie Gmin, że "niezależnie od okoliczności" do brexitu dojdzie 29 marca 2019.Inny sposób na ultrabrexitowców to zapewnienie, że ich postulaty da się nadal zrealizować. Najprawdopodobniej obietnicę wykorzystania w przyszłości rozwiązań technologicznych, tzw. Maxium Facilitation, żeby utrzymać otwartą granicę północnoirlandzką i nie korzystać z backstopu, złożyła May w poniedziałek delegacji ultrabrexitowców z European Research Group.Brytyjska Izba Gmin będzie głosowała nad ratyfikacją porozumienia wcześniej niż Parlament Europejski. Procedura obejmuje przyjęcie lub odrzucenie wniosku rządowego o akceptację porozumienia z możliwością zgłaszania poprawek. Jednak do ratyfikacji porozumienia konieczne będzie także przyjęcie osobnej ustawy wdrażającej porozumienie. Szczególnie w przypadku tej drugiej spodziewana jest długa debata i konieczność ustępstw ze strony rządu.O ile treści wynegocjowanej z UE zmienić się nie da, to parlament będzie mógł zobowiązać rząd do przyjęcia konkretnych celów negocjacyjnych na przyszłość lub dodatkowych wymogów ratyfikacyjnych, np. referendum. Wielu analityków przewiduje, że porozumienie będzie głosowane w parlamencie dwa razy, a w międzyczasie niewykluczone są kolejne próby usunięcia premier May przez ultrabrexitowców w głosowaniu partyjnym lub opozycję w głosowaniu parlamentarnym.Mimo zapewnień, że doprowadzenie do partyjnego głosowania nad wotum nieufności jest kwestią godzin i spektakularnej konferencji prasowej przed brytyjskim parlamentem, ultrabrexitowcy z European Research Group nie zebrali 48 posłów Partii Konserwatywnej wymaganych do zainicjowania procedury.Prasa spekulowała o 42 listach wysłanych do Grahama Brady’ego, przewodniczącego Komitetu 1922. Publicznie zgłoszenie pism z prośbą o wotum nieufności zadeklarowało dotąd 24 posłów Partii Konserwatywnej. W ewentualnym głosowaniu wotum nieufności do usunięcia Theresy May potrzeba 159 głosów. Choć nie jest ono nadal wykluczone – pisma z prośbą o wotum nieufności można wysyłać w dowolnym momencie – przewodniczący ERG Jacob Rees-Mogg przyznał w poniedziałek, że właściwszym momentem na staranie się o zmianę przywództwa będzie głosowanie nad ratyfikacją porozumienia z UE w brytyjskim parlamencie.Ponad 50 posłów podpisało się jednak pod apelem kampanii StandUp4Brexit, która odrzuca deal z UE w obecnym kształcie. Z wyliczeń portalu BuzzFeed wynika, że w sumie ponad 80 torysów wyraziło dotąd chęć zagłosowania przeciwko porozumieniu.Chęć zagłosowania przeciw deklaruje też 10 posłów DUP. "Wszystkie nasze wysiłki, obok wysiłków część posłów partii konserwatywnej z obozu Leave i Rejman oraz partii opozycyjnych, skierowane są na udaremnienie tego porozumienia [w parlamencie] i wymuszenie ponownego przemyślenia sytuacji" – powiedział poseł Sammy Wilson.Podtrzymująca rząd May północnoirlandzka partia wysłała w tym tygodniu sygnał swojej determinacji podczas głosowania poprawek do projektu ustawy o finansach, wstrzymując się od głosu – a raz nawet głosując z opozycją. Dzień później doszło do bezprecedensowej akceptacji przez rząd poprawek zgłoszonych przez opozycyjną Partię Pracy i SNP, by uniknąć ryzyka przegranej w głosowaniu. Umowa między DUP a torysami zakładała wsparcie przy wszystkich głosowaniach ustaw okołobudżetowych i wotum zaufania. Mimo to jednak zarówno Downing Street, jak i szefowa DUP Arlene Foster deklarują, że porozumienie o wspieraniu rządu nie zostało zerwane.