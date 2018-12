BrexitBrief#17: Umowy z UE raczej nie będzie. Theresa May może się pożegnać ze stanowiskiem

We wtorek 11 grudnia wieczorem brytyjski parlament zdecyduje, czy przyjąć, czy odrzucić porozumienie z Unią Europejską podpisane 25 listopada. Według najnowszych wyliczeń "The Sun" 104 z 315 parlamentarzystów Partii Konserwatywnej zadeklarowało głosowanie przeciw. Umowy nie poprze także 10 posłów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) i znaczna większość opozycji. BuzzFeed podaje, że najwyżej 20 posłów Partii Pracy może zdecydować się poprzeć porozumienie. Liczby te sugerują, że premier Theresa May może przegrać wtorkowe głosowanie różnicą ponad 150 głosów.

Głosowanie wotum nieufności być może już we wtorek

Rząd płaci za „lekceważenie parlamentu”

No deal mniej prawdopodobny

Londyn będzie mógł wycofać się z artykułu 50

Według analityków JP Morgan szanse na pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wzrosły z 20 do 40 proc. (fot. Shutterstock)

Theresa May rozważa ustępstwa

Unia pomoże na tyle, ile się da

Kłótnie o no deal

Ewentualna porażka tych rozmiarów stawia pod znakiem zapytania nie tylko wynegocjowane przez nią porozumienie, ale też jej bezpośrednią przyszłość. Partia Pracy, która już wcześniej zapowiedziała, że będzie starać się o przyspieszone wybory, może jeszcze we wtorkowy wieczór zawnioskować o parlamentarne głosowanie wotum nieufności wobec Theresy May. Do jego przeprowadzenia potrzeba zwykłej większości. Zgodnie z ustawą o kadencyjności Izby Gmin w razie porażki rząd musi podać się do dymisji, a parlament ma 14 dni na znalezienie nowego premiera, który zdobyłby zaufanie zwykłej większości posłów.Jeśli taki się nie znajdzie, konieczne będą nowe wybory, które najprawdopodobniej przesunęłyby datę wystąpienia UK z UE. Dobrą wiadomością dla premier jest jednak deklaracja utrzymania poparcia przez DUP, które od 2017 roku gwarantuje rządowi May większość w parlamencie. Północnoirlandzka partia, choć przeciwna umowie z UE, nie ma zamiaru zagłosować za wotum nieufności, o ile zawierające backstop porozumienie z UE nie zostanie przyjęte.Czytaj też: BrexitBrief#16: Rynki szykują się na problemy z ratyfikacją umowy brexitowej. Theresa May przekonuje biznes do mobilizacji polityków Backstop to nadal główne zastrzeżenie do porozumienia wynegocjowanego z UE. Jest to opcja awaryjna – utrzymanie całego Zjednoczonego Królestwa w unii celnej z UE, a Irlandii Północnej dodatkowo także w znacznej części wspólnego rynku – która miałaby wejść w życie, gdyby Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska nie podpisały umowy o nowych relacjach do końca okresu przejściowego, ani też nie znalazły innej drogi uniknięcia twardej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną.Choć porozumienie z UE wylicza możliwości uniknięcia backstopu – przedłużenie okresu przejściowego, „alternatywne ustalenia” – to przeciwnicy umowy uważają, że skorzystanie z nich nie będzie leżało w interesie Unii Europejskiej i Zjednoczone Królestwo zostanie zmuszone do akceptacji backstopu.Gwałtowną reakcję brytyjskich parlamentarzystów wywołała publikacja rządowej interpretacji protokołu północnoirlandzkiego dołączonego do umowy z UE, według której Londyn w praktyce nie miałby możliwości wycofania się z backstopu, jeśli raz wejdzie on w życie.W opublikowanym w środę piśmie prokuratora generalnego czytamy, że w razie wejścia w życie backstopu „z punktu widzenia transferu towarów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, Irlandia Północna będzie traktować Wielką Brytanię jak państwo trzecie”, na granicy między nimi konieczne będą kontrole zgodności i „procedura deklaracji celnych”, ponieważ GB i NI będą de facto w dwóch różnych rodzajach unii celnej z UE. Zapoznawszy się z rządowym stanowiskiem wiceprzewodniczący DUP uznał je za „druzgocące” z powodu możliwości kompletnej separacji prowincji od pozostałej części Zjednoczonego Królestwa.Pozycję May dodatkowo osłabił fakt, że do publikacji pełnej opinii prawnej rząd został zmuszony. Stosunkiem głosów 311 do 293 Izba Gmin uznała dzień wcześniej rząd za „winnego lekceważenia woli parlamentu”, ponieważ zamiast zgodnie z wcześniejszą deklaracją opublikować pełną interpretację prawną, przedstawił najpierw jedynie jej podsumowanie, zasłaniając się „interesem narodowym”. Na wieść o porażce rządu w prestiżowym głosowaniu funt zanotował najniższy kurs w stosunku do dolara od czerwca 2017 roku.Czytaj też: BrexitBrief#15: W niedzielę specjalny szczyt Rady Europejskiej. Ratyfikacja porozumienia nadal niepewna O rozmiarach kłopotów premier świadczy fakt, że nie była to mimo wszystko najdotkliwsza porażka jej rządu w tym tygodniu. Theresa May przegrała bowiem we wtorek aż trzy głosowania, co nie zdarzyło się żadnemu brytyjskiemu premierowi od 40 lat. Jeszcze przed rozpoczęciem debaty o porozumieniu z UE Izba Gmin wbrew woli rządu przyjęła wniosek nieformalnego przywódcy opcji Remain Dominica Grieve’a, który umożliwia parlamentarzystom zgłaszanie poprawek do wszystkich rządowych wniosków związanych z umową o wystąpieniu z UE.W praktyce jest to kluczowe dla dalszych losów brexitowej umowy w parlamencie. Jeśli Izba Gmin we wtorek odrzuci porozumienie z UE, rząd ma 21 dni na przedstawienie planu dalszego działania. Parlamentarzyści każdą z tych sugestii będą teraz mogli jednak zmodyfikować i poddać pod głosowanie. Pozytywnie na przyjęcie poprawki Grieve’a zareagowały rynki. „Staje się jasne, że rząd znajduje się coraz bardziej na łasce parlamentarzystów, a biorąc pod uwagę przeważający sprzeciw wobec brexitu bez porozumienia, szanse na „no deal” dziś zmalały” – powiedział Bloombergowi Derek Halpenn, dyrektor ds. badania rynku MUFG.W sukurs przeciwnikom opcji no deal idzie także opinia doradcy prawnego Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej), który we wtorek stwierdził, że Zjednoczone Królestwo mogłoby jednostronnie wycofać uruchomienie artykułu 50, które rozpoczęło procedurę brexitu. Opinia nie jest wiążąca, jednak w ok. 80 proc. przypadków sędziowie TS zgadzają się z interpretacją swoich doradców.Według analityków JP Morgan oznacza to zwiększenie z 20 do 40 proc. szans na pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W notce dla klientów firma pisze: „Wielka Brytania wydaje się teraz dysponować opcją jednostronnego uchylenia [artykułu 50] i zastanowienia się przez pewien czas, co dalej. Czas ten może zostać wykorzystany na przeprowadzenie drugiego referendum organizowanego na brytyjskich warunkach”. Ostateczny werdykt sędziowie TS mają przedstawić 10 grudnia, czyli dzień przed głosowaniem w Izbie Gmin.W czwartkowym wywiadzie dla porannego programu Today na BBC Radio 4 Theresa May nie odpowiedziała jednoznacznie na trzykrotne pytanie, czy głosowanie w sprawie umowy z UE odbędzie się na pewno zgodnie z planem. W Daily Telegraph pojawiają się sugestie, że kilku ministrów namawia ją do przełożenia głosowania, które 11 grudnia „nieuchronnie zakończy się porażką”.Wypowiadając życzenia ultrabrexitowców, gazeta uznaje jednak, że jeśli May przegra pierwsze głosowanie, „Unia Europejska może stać się bardziej ustępliwa” i zgodzić się przesunąć część dotyczącą zastosowania „technologii i alternatywnych ustaleń” dotyczących backstopu z niewiążącej deklaracji politycznej do treści traktatu o wystąpieniu.Czwartkowy "Times" sugeruje także, że premier będzie próbowała zwerbować do poparcia swojego porozumienia posłów opozycji, obiecując im miejsca w międzypartyjnej komisji, która ma „pomóc wyznaczyć kierunek dalszych rozmów z UE, jeśli porozumienie zostanie przyjęte przez parlament”.Według innych źródeł May może także obiecać parlamentowi, że w razie gdyby pojawiło się w przyszłości zagrożenie, że do końca okresu przejściowego UE i UK nie wypracują nowej umowy, to Izba Gmin zdecyduje, czy backstop będzie mógł wejść w życie. W rozmowie z „Today” May przyznała, że rozważa „rolę parlamentu w tej sprawie”. Premier ma się także zastanawiać nad wpisaniem do brytyjskiego prawa dalszego wdrażania unijnego aquis (dorobek prawy Unii Europejskiej) na czas obowiązywania backstopu, żeby tym samym uniknąć kontroli zgodności między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.Spodziewając się porażki porozumienia May w parlamencie, Unia Europejska rozważa wpisanie rozmów na temat artykułu 50 do agendy ostatniego szczytu Rady Europejskiej 13 grudnia – podaje reporter Nick Gutteridge. Źródła Reutera donoszą też, że Unia Europejska byłaby gotowa na „kosmetyczne” poprawki w deklaracji politycznej, żeby pomóc Theresie May wygrać ewentualne drugie głosowanie w Izbie Gmin: „Dużo zależy od rozmiaru porażki. Jeśli będzie w granicach 15, 30, 40 głosów, pomyślimy o geście, który pomógłby jej spróbować raz jeszcze”.Czytaj też: BrexitBrief#14: Porozumienie ws Brexitu jest, ale go nie będzie? May rozpętała burzę w Londynie Unia nie wysyła jednak tego rodzaju sygnałów oficjalnie. Jeszcze w zeszłym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że w razie odrzucenia umowy przez parlament brytyjski „pozostaje nam alternatywa - brak porozumienia lub brak brexitu.” Także Michel Barnier mówił, że podpisana umowa to jedyna opcja. „Biorąc pod uwagę trudne okoliczności tych negocjacji i ekstremalne komplikacje wszystkich kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, ta umowa to jedyna opcja na stole. Jedyna i najlepsza” – powiedział szef unijnych negocjatorów w Parlamencie Europejskim 29 listopada.Theresa May może też liczyć na wsparcie międzynarodowe. Podczas szczyty G20 w Argentynie premier Japonii Shinzo Abe pochwalił premier May za wypracowanie umowy z UE i zaapelował poniekąd do brytyjskich parlamentarzystów, aby ją ratyfikować. „Chciałbym raz jeszcze poprosić o wsparcie w uniknięciu brexitu bez porozumienia, jak też zapewnienie transparentności, przewidywalności i prawnej stabilności w procesie brexitu” – powiedział Abe po bilateralnym spotkaniu z premier May.May na swoich profilach społecznościowych cytuje także wsparcie biznesu. CEO Virgin Atlantic dziękuje w nich rządowi za zabezpieczanie okresu przejściowego, który „zredukuje niepewność wśród konsumentów i przedsiębiorców”. O „ogromnych możliwościach”, które czekają brytyjską gospodarkę po brexicie, zapewnia przewodniczący Maritime UK, a szef Freight Transport Association James Hookham wyraża nadzieję wynegocjowania umowy handlowej, która pozwoli kontynuować „handel bez barier” z UE.Popierająca umowę May Konfederacja Brytyjskiego Biznesu reprezentowana przez Carolyn Fairbairn, przedstawiając własne prognozy gospodarcze, ostrzegła, że w razie braku porozumienia zakładane procenty wzrostu gospodarczego „znikną z powierzchni ziemi”.Jak podaje Bloomberg, nie wszyscy jednak traktują ostrzeżenia o no deal w pełni poważnie. Według analityków Aberdeen Standard Investments, Allianz Global Investors i Investec Asset Management „podnoszenie możliwości braku ratyfikacji umowy to najlepszy sposób na zdobycie poparcia i posłowie, jeśli nie w pierwszym, to w drugim głosowaniu – bliżej dnia wystąpienia – skupią się na możliwościach jego przyjęcia”.Z powodu różnicy zdań na temat scenariuszy wzrostu gospodarczego w razie braku porozumienia doszło do bezprecedensowej wymiany oskarżeń między byłym a obecnym prezesem banku Anglii. Po zeszłotygodniowej publikacji przez BoE dobitnych ostrzeżeń przed no deal Mervyn King w artykule dla Bloomberga oskarżył Marka Carneya o „straszenie obywateli” i umożliwianie Unii Europejskiej traktowania Zjednoczonego Królestwa „jak państwa wasalnego”.Broniąc brexitowych prognoz przed parlamentarną komisją, obecny szef Mark Carney powiedział, że kadencja Kinga była „prostsza i nie tak udana”. Carney otrzymał też wsparcie wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego Luisa de Guindosa, który powiedział, że „Bank Anglii słusznie zwrócił uwagę”, że w przypadku chaotycznego brexitu gospodarka brytyjska wkroczy w ogromną recesję, a PKB zmniejszy się o około 8 proc”.