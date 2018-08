BrexitBrief#4: Jesień rozpoczyna nową serię negocjacji

Negocjacje brexitu wchodzą w końcową fazę. Od końca sierpnia będą trwały bez przerwy aż do wypracowania ostatecznej treści porozumienia o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz politycznej deklaracji, która ma stanowić podstawę negocjacji umowy o przyszłych relacjach. Mimo braku realnych postępów w kluczowych sprawach, negocjatorzy obu stron szykują się do kolejnych rund negocjacji pełni optymizmu. Pozycja Theresy May w Partii Konserwatywnej nadal słabnie.

Problemy na horyzoncie

Brexit rozsadza partie polityczne...

...i rząd

Optymistycznie na szanse wypracowania porozumienia na czas patrzy także brytyjski minister ds. brexitu. Dominic Raab kilkakrotnie podkreślił w środę w parlamentarnej komisji Izby Lordów, że „umowa znajduje się w zasięgu wzroku”. Raab przypomniał, że uzgodniono już około 80 proc. tekstu, zasugerował także, że Michel Barnier nie odrzuca głównych punktów białej księgi o przyszłych relacjach, którą Wielka Brytania zaprezentowała 12 lipca. Najtrudniejsza do uzgodnienia pozostaje treść zapisu tzw. backstopu, awaryjnej opcji utrzymania otwartej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną na wypadek, gdyby do końca okresu przejściowego nie wypracowano umowy o nowych relacjach.Raab podkreślił tu otwartość UE na zmianę nieakceptowanego przez Londyn tekstu z marca tego roku. Z drugiej strony, mówiąc o możliwości dalszego obowiązywania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w prowincji, odmówił wyznaczania nowych warunków brzegowych i podkreślił konieczność szukania „rozwiązań innowacyjnych”.Raab spotyka się ze swoim odpowiednikiem znacznie częściej niż jego poprzednik David Davis. W piątek ma dojść do ich czwartego spotkania, które – jak donosi the Guardian – na prośbę strony brytyjskiej wydłużone zostanie z trzech do pięciu godzin. Mimo tej fali optymizmu, podpisanie ostatecznej treści porozumienia na szczycie Rady Europejskiej 18 października jest mało prawdopodobne, a według źródeł Bloomberga „nierealne”.20 września unijni przywódcy zapoznają się ze stanem negocjacji na nieformalnym szczycie w Salzburgu i według Timesa zdecydują o przedłużeniu mandatu negocjacyjnego. Brukselski korespondent gazety Bruno Waterfield donosi, że UE gotowa jest zwołać nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w sprawie brexitu w połowie listopada. Porozumienie o wystąpieniu z UE wraz z polityczną deklaracją w sprawie przyszłych relacji musi zostać ratyfikowane przez brytyjską Izbę Gmin i Parlament Europejski przed 29 marca 2019 r., gdy Wielka Brytania ma formalnie wystąpić z Unii Europejskiej i wejść w dwuletni okres przejściowy.W czwartek Theresa May zakończyła wizytę w Afryce. Jej główny sukces to podpisanie porozumienia dającego Wielkiej Brytanii dalszy dostęp do umów handlowych podpisanych przez kraje środkowej Afryki i UE. Po powrocie do kraju czeka ją jednak 13 września pierwsze posiedzenie gabinetu poświęcone brexitowi.Czytaj: BrexitBrief#1: Kończy się kolejna runda negocjacji brexitu We wrześniu należy się jednak spodziewać intensyfikacji problemów Theresy May na krajowym podwórku. 4 września na krótko obrady wznowi Izba Gmin. Zawiesi je jednak na czas dorocznych konwencji partyjnych, które zapowiadają się burzliwie.Od 23 do 26 września w Liverpoolu spotyka się opozycyjna Partia Pracy. Jej kierownictwo przez wakacje nie potrafiło sobie poradzić z masowymi oskarżeniami o antysemityzm, także ze strony własnych posłów. Spór rozpoczął się od prób umieszczenia w kodeksie etycznym Partii Pracy okrojonej definicji antysemityzmu w stosunku do wersji proponowanej przez międzynarodową Grupę Pamięci ds. Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA). Część członków krajowego zarządu partii związana z Jeremym Corbynem chciała, żeby za antysemityzm nie uznawano m.in. kwestionowania egzystencji państwa Izrael. Działania te potępiła m.in. posłanka Margaret Hodge, wobec której wszczęto następnie postępowanie dyscyplinarne. Choć ostatecznie zarząd zdecydował się przyjąć pełną definicję IHRA i wycofać z postępowania dyscyplinarnego, przeciwnicy Corbyna wykorzystywali spór do przywołania publicznych wystąpień lidera labourzystów od lat 80., które wskazują na sympatyzowanie z Hamasem i antyizraelskimi organizacjami.Różnice ideologiczne i brak zdecydowanych działań w sprawie brexitu prowadzą do coraz głośniejszych spekulacji na temat rychłego odejścia z partii posłów o liberalnych i centrowych poglądach. Rośnie także presja szeregowych posłów, grup aktywistów i związków zawodowych, na poparcie pomysłu organizacji kolejnego referendum w sprawie członkostwa UK w UE. Kierownictwo Labour do tej pory podkreślało, że partia przede wszystkim szanuje wynik pierwszego referendum, co wynikało głównie z faktu, że elektorat Labour to w równym stopniu zwolennicy, jak i przeciwnicy członkostwa w UE.Czytaj: BrexitBrief#2: Trwają przygotowania do brexitu bez porozumienia Po intensywnych kampaniach w internecie i na ulicach pozapartyjnych grup Best for Britain i People’s Vote, a także w obliczu braku konkretów ze strony rządu, poparcie społeczne dla ponowienia plebiscytu wzrosło. Według badań pracowni YouGov w kwietniu drugie referendum popierało około 30 proc. respondentów, a w lipcu już 42 proc . Choć, jak wskazuje guru politycznych sondaży z Uniwersytetu Strathclyde profesor John Curtice , Brytyjczycy nie wiedzą, jakie opcje mogłyby się znaleźć na referendalnych kartach, to pytani o to, kto – społeczeństwo czy parlament – powinien zdecydować o kształcie relacji z UE, wybierają pierwszą odpowiedź. People’s Vote i Best for Britain planują największy proreferendalny wiec w Londynie na 20 października.Powtórkę referendum wspierają także pojedynczy posłowie Partii Konserwatywnej oraz partia Liberalnych Demokratów. Ewentualna zmiana stanowiska kierownictwa Partii Pracy może znacznie wzmocnić głos zwolenników tej opcji. Wydaje się jednak, że Labour zaczeka z taką decyzją na rozwój wypadków, szczególnie do ustalenia układu sił w serii jesiennych głosowań w parlamencie nad ustawami okołobrexitowymi i samą treścią porozumienia z UE.Otwarta wojna o brexit trwa jednak przede wszystkim w Partii Konserwatywnej, gdzie grupa posłów najprawdopodobniej przygotowuje grunt pod próbę usunięcia Theresy May z funkcji premiera. Grupa Leave Means Leave, popierana oficjalnie przez 28 posłów Partii Konserwatywnej, a nieoficjalnie przez przynajmniej drugie tyle, rozpoczyna 22 września kampanię przeciwko stanowisku negocjacyjnemu rządu. Jej współgospodarzem będzie Nigel Farage, były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) i najbardziej rozpoznawalna twarz kampanii za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Wskazuje to na konsolidację sił brexitowców, podzielonych wcześniej na bardziej umiarkowane Vote Leave, wspierane przez probrexitowych torysów, i bardziej populistyczne Leave.EU, wspierane przez UKIP.Ponieważ od stycznia znacznie wrosła liczba członków Partii Konserwatywnej, pojawiają się podejrzenia, że UKIP-owcy próbują masowo wstępować w szeregi torysów, by móc wziąć udział w ewentualnych wyborach nowego lidera lub przynajmniej decydować, kogo wystawić w kolejnych wyborach parlamentarnych. W ostatnich tygodniach członkostwa w Partii Konserwatywnej odmówiono m.in. Arronowi Banksowi, sponsorowi populistycznej Leave.EU, entuzjastycznemu zwolennikowi Donalda Trumpa i Władimira Putina. Jednak niektóre federacje gotowe są przyjmować wszystkich chętnych, ponieważ brakuje im rąk do prowadzenia działań lokalnych, a nie ma ogólnokrajowych wytycznych co do akceptacji lub odrzucania wniosków od byłych członków innych partii.Czytaj: BrexitBrief#3: "No deal" chwieje funtem, a instytucje finansowe pomału przenoszą się na kontynent Konflikty nie ustają także w samym gabinecie. Po odejściu Borisa Johnsona i Davida Davisa, głównymi adwersarzami stali się kanclerz Philip Hammond i minister ds. handlu międzynarodowego Liam Fox. Zarówno Fox, jak i Theresa May zdystansowali się od oświadczenia ministerstwa skarbu, które w piśmie do szefowej parlamentarnej komisji skarbu posłanki Nicky Morgan napisało, że w przypadku braku porozumienia z UE Wielką Brytanię czeka spadek PKB oraz drastyczny wzrost wysokości pożyczek rządowych. Przeciwnicy określają oświadczenia Treasury jako Projekt Strach 2, przypominając, że ministerstwo twierdziło, że samo głosowanie za wystąpieniem z UE będzie dla brytyjskiej gospodarki katastrofalne, podczas gdy dziś statystyki gospodarcze wyglądają bardzo dobrze: bezrobocie jest najniższe od kilkudziesięciu lat, pożyczki rządowe mniejsze, niż zakładano, a Bank Anglii podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od czasu kryzysu finansowego.Przeczytaj też: Twardy brexit groźny dla polskich firm transportowych