BrexitBrief#7: Szczyt UE w Salzburgu nie wypracował kompromisu. No deal coraz bardziej prawdopodobny?

Pierwszy dzień szczytu Unii Europejskiej w Salzburgu poświęcony był Brexitowi. Był to pierwszy z serii szczytów, które powinny rozstrzygnąć kwestie umowy o wystąpieniu z UE. Rada Europejska spotka się ponownie 18 października. Wcześniej jednak w Wielkiej Brytanii odbędzie się konwencja Partii Konserwatywnej. Świadoma trudności wewnętrznych, z którymi zmaga się Theresa May, Unia Europejska dopiero po konwencji, około 3 października, ma rozesłać do państw członkowskich wstępny tekst konkluzji. Najprawdopodobniej dopiero wtedy pojawią się kompromisy w sprawie backstopu i przyszłych relacji. Na razie realnych postępów w negocjacjach nie ma. Rosną emocje, a biznes coraz mocniej obawia się scenariusza „no deal”.

Przywódcy Unii Europejskiej zaproponowali w Salzburgu nadzwyczajny szczyt w sprawie brexitu w połowie listopada, jeśli uda się zbliżyć stanowiska.

Michel Barnier proponuje kompromisowe rozwiązanie ws granicy z Irlandią i kontroli celnych, ale Theresa May nie godzi się na „granice w ramach własnego państwa.”

Szef grupy lobbingowej Society of Motor Manufacturers and Traders powiedział w Brukseli, że no deal brexit będzie kosztować branżę motoryzacyjną 5,7 mld euro.

Do dyskusji o warunkach Brexitu włączyła się branża modowa. Zdaniem dyrektora ds. międzynarodowych w UK Fabric and Textiles Association Unia nałoży na brytyjskie towary 10-15 proc. cła.

Jeśli do wypracowania i ratyfikacji porozumienia z UE nie dojdzie, to w najgorszym scenariuszu ceny mieszkań spadną o 1/3 – powiedział szef banku Anglii

Autorzy nowego raportu dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych postulują by nie dawać obywatelom Unii Europejskiej preferencyjnego dostępu do brytyjskiego rynku pracy.

Irlandia Północna: jak pozostać we wspólnym rynku, wychodząc z UE?

Przyszłe relacje też kością niezgody

A jednak "no deal"?

Sektor lotniczy: no deal oznacza ogromne problemy

Automotive: no deal to 5,7 mld funtów strat

Branża odzieżowa dołącza do ostrzeżeń

Przepływ pracowników: raport MSW

Tylko jeśli do uda się poczynić odpowiednie postępy w negocjacjach przed planowym szczytem 18 października, przywódcy Unii Europejskiej zaproponują nadzwyczajny szczyt w sprawie brexitu w połowie listopada – powiedział na konferencji prasowej kończącej nieformalny szczyt w Salzburgu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Decyzja sygnalizuje możliwość domknięcia do tego czasu tekstu traktatu o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz prawnie niewiążącej deklaracji politycznej o przyszłych relacjach. Unia nie jest jednak jeszcze w nastroju do kompromisów.Jeśli Parlament Europejski i Izba Gmin ratyfikują umowę na czas, 29 marca 2019 Wielka Brytania wystąpi z UE i rozpocznie się dwuletni okres przejściowy, podczas którego strony będą negocjować traktat o przyszłych relacjach.Nie ma jednak postępu w ostatniej nieustalonej części traktatu o wystąpieniu dotyczącej Irlandii Północnej. W grudniu 2018 strony zdecydowały, że backstop – gwarancja utrzymania specjalnego statusu prowincji i otwartej granicy z Republiką Irlandii w sytuacji, gdyby po zakończeniu okresu przejściowego, nie wypracowano nowej gwarantującej to umowy – musi znaleźć się w protokole dołączanym do tekstu umowy o wystąpieniu.Przed spotkaniem w Salzburgu Michel Barnier zaproponował "kompromisowy" wariant backstopu, w którym Irlandia Północna pozostałaby w unii celnej i wspólnym rynku, ale kontrole na powstałej w ten sposób granicy celnej wewnątrz Zjednoczonego Królestwa byłyby ograniczone do minimum. Propozycja Barniera przenosi zainteresowanie UE z uniknięcia budowy infrastruktury między Republiką Irlandii a Irlandią Północną na przepływ towarów po Morzu Irlandzkim między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.Według irlandzkiej telewizji RTE rozwiązanie Barniera zakłada, że fizycznymi kontrolami w portach brytyjskich i północnoirlandzkich objęte byłyby jedynie żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz produkty spożywcze transportowane między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Barnier miał podkreślić, że chodzi przede wszystkim o istniejące już kontrole sanitarne i fitosanitarne, które w przypadku uruchomienia backstopu odbywałyby się częściej.Barnier miał też zaproponować, by przedsiębiorcy wypełniali deklaracje celne przed wysyłką towaru, a w portach skanowano by jedynie kody kreskowe kontenerów. To taka sama procedura jak obowiązująca obecnie między Hiszpanią a Wyspami Kanaryjskimi. Deklaracje służyłby też do wyliczania VAT-u i akcyzy. Natomiast kontrole zgodności ze standardami odbywałby się w miejscu sprzedaży. Według Barniera nowa procedura dotyczyłaby ok. 40-45 proc. towarów przepływających bezpośrednio między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, ponieważ reszta przechodzi przez Republikę Irlandii, więc będzie podlegała ustaleniom umowy o przyszłych relacjach. Z punktu widzenia UE takie rozwiązanie pozwoliłoby utrzymać otwartą granicę między Republiką Irlandii a Irlandią Północną.Pomysł nie znalazł jednak akceptacji Theresy May, która nie zgadza się na stworzenie jakiejkolwiek granicy wewnątrz swojego państwa. Podczas rozmów z unijnymi przywódcami miała według FT pytać, jak czuliby się, gdyby ktoś zaproponował „wycięcie” kawałka ich państwa. Ostatnia oficjalna brytyjska propozycja z czerwca tego roku zakłada, że w przypadku braku umowy o przyszłych relacjach całe Zjednoczone Królestwo musiałoby pozostać w unii celnej z UE. Londyn chciał jednak, by trwało to nie dłużej niż rok.Pomysł Barniera nie podoba się szczególnie północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej, której posłowie utrzymują większość Theresy May w Izbie Gmin, i ultrabrexitowcom z Partii Konserwatywnej. W wywiadzie w BBC były minister brexitu David Davis przypomniał, że UE odrzuciła taki sam pomysł pół roku temu, gdy Wielka Brytania próbowała zaproponować rozwiązanie w celu uniknięcia twardej granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Na konferencji prasowej po szczycie w Salzburgu May zapowiedziała, że przedstawi nową propozycję backstopu.Problemem, który po szczycie w Salzburgu wysunął się na pierwszy plan pozostaje kształt deklaracji politycznej o przyszłych relacjach. Kontrowersje wywołała wypowiedź brytyjskiego ministra środowiska i rolnictwa Michela Gove’a w weekendowym talk show politycznym, gdzie zadeklarował, że niezależnie od obecnych ustaleń "następny premier zawsze będzie mógł zmienić relacje z UE". Takie podejście spowodowało, że Bruksela zaczęła sugerować, iż deklaracja o przyszłych relacjach powinna być wiążąca, jeśli nie prawnie, to politycznie.W UE rysują się dwa podejścia do deklaracji: pierwsze, postulujące wymijające ogólniki i drugie, popierane dotąd przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, sugerujące więcej szczegółów. Tusk powiedział przed spotkaniem w Salzburgu, że niektóre elementy propozycji z Chequers "wskazują na pozytywną ewolucję brytyjskiego stanowiska", ale strukturę współpracy gospodarczej należy raz jeszcze "przepracować".Po rozmowach z liderami UE powtórzył, że propozycje współpracy gospodarczej przedstawione w Chequers – usprawniona procedura celna i wspólne zasady w handlu produktami – nie są do przyjęcia. Szefowie unijnych instytucji wielokrotnie mówili, że brytyjska propozycja musi uwzględnić niepodzielność wspólnego rynku UE.Silne emocje po szczycie w Salzburgu ponownie zwrócą uwagę opinii publicznej na ryzyko opcji no deal. Jeśli do wypracowania i ratyfikacji porozumienia z UE nie dojdzie, w najgorszym scenariuszu ceny mieszkań spadną o 1/3 - miał powiedzieć ministrom 13 września szef Banku Anglii Mark Carney. Według Reutera prezes Banku Anglii ostrzegł, że w takiej sytuacji znacznie wzrosną raty kredytów hipotecznych, a rynek nieruchomości może się załamać.Największe niebezpieczeństwo tkwi jednak w nieprzewidywalności kursu funta. Carney zakłada, że jego wartość gwałtowanie by spadła. Według doniesień medialnych ministrowie mieli na posiedzeniu gabinetu sugerować rozwiązania na różnym poziomie racjonalności: minister transportu Chris Grayling miał zaproponować wypłatę Brytyjczykom "brexitowej dywidendy w gotówce", kanclerz Hammond administracyjne odroczenie brexitu o kilka tygodni, a minister spraw wewnętrznych Sajid Javid obniżenie podatków i ułatwienia regulacyjne, by stworzyć przewagę konkurencyjną wobec UE.Poważniej o planach na wypadek braku porozumienia mówi sektor lotniczy. Najgorszy scenariusz dla Airbusa to wyjście Wielkiej Brytanii z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, która m.in. certyfikuje części do samolotów – powiedział tygodnikowi "der Spiegel" Tom Williams, dyrektor ds. operacyjnych firmy. Airbus spodziewa się, że no deal dotknie nie tylko Wielkiej Brytanii, ale także zakładów firmy na kontynencie. W czerwcu firma poinformowała o uruchomieniu planów ewentualnościowych, ponieważ brytyjska strategia wyjścia z UE już wtedy wydawała się firmie ryzykowna.Telewizja SkyNews dotarła również do pisma Airports Council International, organizacji lobbingowej reprezentującej interesy lotnisk europejskich, do Michela Barniera. Kontynentalne lotniska proszą w nim o pozostawienie Wielkiej Brytanii w obecnych strukturach bezpieczeństwa. Obawiają się, bowiem, że w przypadku no deal brexit nie poradzą sobie z koniecznością rozszerzonych kontroli dodatkowych 5 mln pasażerów.Optymistyczniej patrzą jednak linie lotnicze. W zeszłym tygodniu prezes EasyJeta stwierdził, że jest usatysfakcjonowany poziomem przygotowań do brexitu. Pewne zamieszanie wprowadził jednak prezes linii Ryanair, który najpierw straszył, że w przypadku no deal jego samoloty mogą zostać uziemione, by potem powiedzieć, że latem 2019 firma planuje dodać 23 kierunki lotów do Europy z czterech brytyjskich lotnisk, co ma się przełożyć na 5 proc. wzrost liczby pasażerów. Michael O'Leary przyznał, że jakiekolwiek wstrzymanie lotów z powodu brexitu może potrwać najwyżej kilka dni.Inaczej patrzy branża samochodowa. Po zeszłotygodniowym ostrzeżeniu dyrektora Jaguar Land Rover o możliwej utracie dziesiątek tysięcy etatów i przestojach w fabrykach, BMW poinformowało, że przyspiesza coroczne miesięczne zawieszenie pracy swoich fabryk na okres tuż po brexicie. Natomiast szef grupy lobbingowej Society of Motor Manufacturers and Traders powiedział w Brukseli, że no deal brexit będzie kosztować branżę 5,7 mld euro.Wyliczeń dokonano z założeniem 10-proc. ceł na import/eksport samochodów i uwzględniając przestoje w fabrykach. Wyzwaniem będzie też ruch 1100 ciężarówek z częściami samochodowymi, które codziennie wjeżdżają z Europy do Wielkiej Brytanii. Części te wracają potem na kontynent w kompletnych silnikach lub samochodów. - Musimy mieć pewność, że w listopadzie dojdzie do finalizacji porozumienia o wystąpieniu, ponieważ na no deal brexit nas nie stać. To najgorsza z możliwych do wyobrażenia opcji dla naszego sektora - powiedział szef SMMT Mike Hawes. Według grupy 7 na 10 samochodów zarejestrowanych w UK pochodzi z Europy, a Wielka Brytania wysyła do Europy 40% swojej produkcji.- Niepewność przedsiębiorców o konsekwencje brexitu jest dziś większa niż kilka miesięcy temu - powiedział w Tallinie główny ekonomista Banku Anglii Andy Haldane. Widać to nawet w sektorach dotąd nie tak aktywnie zgłaszających swoje obawy. Przed wizytą przedstawicieli świata mody na Downing Street szefowa British Fashion Council Stephanie Phair ostrzegała, że niepewność związana z brexitem źle wpływa na branżę odzieżową: - To bardzo złożona branża, w której produkcja odbywa się za granicą, projektowanie w kraju, a gotowe ubrania znów wysyłamy za granicę. To mieszanka produktów, usług i talentów - oświadczyła. Phair powiedziała, że apeluje do rządu o płynność na granicach, bezcłowy dostęp do rynku europejskiego i możliwość swobodnego przepływu talentów.Dyrektor ds. międzynarodowych w UK Fabric and Textiles Association dodał, że brexit „łagodnie mówiąc, nie pomaga" branży, a jeśli Wielka Brytania wyjdzie z UE bez porozumienia, to można się spodziewać, że Unia nałoży na brytyjskie towary 10-15 proc. cła. - Europa to nasz największy rynek. Zamówienia złożone we wrześniu podczas London Fashion Week będziemy wysłać w przyszłym roku i nasi klienci zastanawiają się, czy będą musieli zapłacić cło, czy będą kolejki w Dover. – mówił Paul Algar.Obawy o przepływ pracowników po brexicie pojawiły się także po publikacji 18 września raportu niezależnej komisji na temat wpływu imigracji z EU na brytyjską gospodarkę. Części pracodawców – szczególnie z sektorów budowlanego, transportowego i turystycznego – nie spodobało się zalecenie ograniczenia napływu niewykwalifikowanych pracowników.Autorzy raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opowiedzieli się przy tym przeciw wprowadzaniu sezonowych pozwoleń na pracę poza sektorem rolno-spożywczym. Przed wszystkim jednak postulują, by nie dawać obywatelom Unii Europejskiej preferencyjnego dostępu do brytyjskiego rynku pracy "o ile kwestia ta nie będzie elementem negocjacji nowej umowy handlowej".Dzień wcześniej minister handlu międzynarodowego Liam Fox zasugerował, że na przykład Indie liczą, iż po brexicie ich obywatele otrzymają łatwiejszy dostęp do Wielkiej Brytanii i Londyn będzie traktował politykę migracyjną jako kartę przetargową w negocjacjach przyszłych umów o wolnym handlu nie tylko z UE, ale także z każdym innym państwem.