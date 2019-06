Brexitowa wielka niewiadoma. Co zrobią Polacy na Wyspach?

Brexit paraliżuje brytyjską politykę, a od daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zależy przyszłość m.in. 900 tysięcy polskich migrantów. O to, co mogą zrobić nasi rodacy na Wyspach i o scenariusze na "po brexicie" pytamy w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej (BPIH).

Część Brytyjczyków nadal uważa, że brexit nie był najszczęśliwszym z możliwych kursów, jakie mogła wybrać ich ojczyzna (fot. Ed Everett/flickr.com/CC BY 2.0)

Wielka Brytania tkwi w politycznym klinczu po decyzji Theresy May o rezygnacji z funkcji premiera kraju. Pat zapanował wokół umowy brexitowej z Unią, którą premier negocjowała, a która zmusiła ją do odejścia w maju. Od tego czasu w Londynie trwa gorączkowa przepychanka i polityczna rywalizacja. Unia w tym czasie mówi brytyjskim politykom twarde "nie," gdyby chcieli renegocjować ustalenia poczynione zimą z gabinetem premier May W tym wszystkim znajduje się potężna grupa polskich obywateli. Przez ostatnie 15 lat wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, gdy sytuacja ekonomiczna popychała ich do migracji zarobkowej.Polski rząd liczy, że część z naszych rodaków pracujących i działających gospodarczo w Zjednoczonym Królestwie uda się przekonać do powrotu do ojczyzny. Jeszcze w marcu Rada Ministrów podejmowała zmiany legislacyjne, które miały skłonić Polaków do powrotu nad Wisłę.Wówczas wiceszef MSZ Konrad Szymański oceniał, że Polska należy do trzech, czterech państw najlepiej przygotowanych, jeśli chodzi o ograniczanie kosztów bezumownego brexitu. Jednak ten nadal jest realnym zagrożeniem dla gospodarek europejskich i dla obywateli UE na Wyspach.Rozwiązania przygotowane przez gabinet Mateusza Morawieckiego nie będą potrzebne w dwóch przypadkach: jeśli do brexitu nie dojdzie albo jeśli Polacy po wyjściu Londynu ze struktur UE skierują się do innych krajów. O te scenariusze zapytaliśmy żywo zainteresowanych tematem w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej (BPIH).- Ciekawą statystyką, na którą zwrócił uwagę korespondent PAP w Londynie, jest mały udział naszych rodaków w procedurze ubiegania się o tzw. "settled status" - mówi portalowi WNP.PL Michał Dembiński, główny doradca BPIH. Z danych płynących z Wielkiej Brytanii wiemy, że 750 tys. obywateli UE złożyło wniosek o pozostanie w kraju ("settled status"). Polaków jest wśród nich 100 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że szacunki mówią o 900 tysiącach naszych rodaków w tym kraju (dane z 2018 r.), to mało.- Widzimy, że więcej Hiszpanów, Włochów czy Rumunów ubiega się o prawo do pobytu po brexicie - mówi nasz rozmówca. - Wnioski złożone przez Polaków to mniejsza liczba niż obywateli tamtych krajów, a przecież Polaków jest więcej na Wyspach - dodaje. Czy to może być punktem wyjścia do prognozowania, co zrobią Polacy? Trudno powiedzieć. Dembiński nie wyklucza też, że część z naszych rodaków po prostu nie interesuje się brexitem na tyle, by legalizować swój ewentualny pobyt.Kończy swój komentarz stwierdzeniem, że Polacy mogą opuścić Wyspy. Pytanie tylko, w jakim kierunku się udadzą.Nie można zakładać, że na jesieni rozpocznie się exodus polskich pracowników z Wielkiej Brytanii do Polski. Nawet jeśli polskie władze mocno starają się zachęcić do takiego kierunku. Przypomnijmy choćby majowe targi pracy zorganizowane w Londynie przy współpracy największych polskich firm. Ich głównym przesłaniem było przyciąganie pracowników polonijnych do Polski.



Drugą sprawą, którą warto zauważyć w kontekście brexitu, jest sytuacja polskich przedsiębiorstw. W tym aspekcie Michał Dembiński zaleca, by przygotować się na twardy brexit - zwłaszcza, jeśli prowadzimy interesy za kanałem La Manche.- Brexit może dotknąć polskich eksporterów - mówi WNP.PL Michał Dembiński. Podkreśla, że polskie branże motoryzacyjna i produkująca żywność - dwie największe kategorie polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii - muszą liczyć się z dużymi kosztami. To te sfery gospodarki twardy brexit (czyli bez porozumienia) dotknie najbardziej, bo obie działają na zasadzie 'just-in-time', więc problemy logistyczne na granicach będą dla nich najbardziej dokuczliwe. Dembiński sugeruje przedsiębiorcom działanie i decyzję. To oni muszą zdecydować: albo przygotują się do twardego brexitu, albo nie.Pierwsza opcja wymaga pozyskania numeru EORI (wydawanego przez polskie Ministerstwo Finansów). Pozwala on na prowadzenie rozliczeń z krajami spoza UE. Jest potrzebny przy rozliczeniach podatkowych działalności. Trzeba także zaopatrzyć się w zaświadczenia o kraju pochodzenia, jeśli nasze wyroby to dobra fizyczne. Te dokumenty wydają Izby Celne w Polsce. Do przemyślenia będą też rozwiązania logistyczne. Czy kontenery na statkach zastąpią palety na ciężarówkach?Transport jest ważny zwłaszcza w kontekście przeprawy między Dover a Calais. Szacuje się, że jeśli powrócą kontrole graniczne na tym newralgicznym punkcie granicy między Francją a Wielką Brytanią, nie uda się uniknąć poważnych zastojów między oboma krajami.Brytyjskie firmy obecne w Polsce czy Europie kontynentalnej nie mają takich problemów. Ich oddziały najczęściej działają w Polsce jako ulokowane w naszym kraju przedsiębiorstwa lub oddziały. Najlepiej ma być przygotowana do zmian brytyjska branża finansowa. Jej aktywność praktycznie przeniesiono do Francji lub Holandii.Brexit może mieć miejsce praktycznie w każdej chwili. W marcu wydawało się, że Londyn i UE zdecydują się na 12 kwietnia albo 22 maja. Jednak sytuacja nie pozwoliła na te daty. Na początku czerwca prezydent Francji wyraził nadzieję, że brexit zamknie się 31 października.