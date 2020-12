Bruksela: Na szczycie UE rozpoczęła się kolacja i dyskusja na temat klimatu

Na szczycie UE rozpoczęła się kolacja z dyskusją na temat klimatu - poinformował Barend Leyts, rzecznik szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel napisał w środę w liście do przywódców, że liczy, iż uda się osiągnąć porozumienie w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji do co najmniej 55 proc. do 2030 r. z obecnych 40 proc.

"(+Porozumienie+)jest w zasięgu ręki. Prace nad najlepszą drogą do osiągnięcia tego ambitnego celu są zaawansowane. Byłoby to dużym osiągnięciem" - napisał w liście.

W czwartek na szczycie UE doszło do porozumienia ws. budżetu UE i funduszu odbudowy.

Z Brukseli Łukasz Osiński