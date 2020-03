Brunei: Pierwszy zgon z powodu koronawirusa

Władze Brunei poinformowały w sobotę, że z powodu koronawirusa zmarł 64-letni mężczyzna. Jest on pierwszą ofiarą śmiertelną Covid-19 w tym kraju.

Mężczyzna podróżował ostatnio do Kambodży i Malezji.

Władze Brunei zapewniły jednak, że nie uczestniczył on w zgromadzeniu religijnym w Malezji. Do tej pory w Brunei potwierdzono 115 przypadków zakażenia koronawirusem. Część tych przypadków to osoby, które na początku marca brały udział w spotkaniu w meczecie w stolicy Malezji, Kuala Lumpur.