Brytyjczycy jednoznacznie chwalą rząd za szczepienia

Szybki postęp w szczepieniach przeciw Covid-19 odwrócił preferencje polityczne Brytyjczyków i teraz z powrotem wolą oni, by to premier Boris Johnson i jego Partia Konserwatywna kierowali dalszą walką z pandemią - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu.

W kwestii szczepień brytyjski rząd jednoznacznie zbiera pozytywne oceny. Aż 86 proc. ankietowanych uważa, że rząd dobrze wywiązał się z zadania zapewnienia Brytyjczykom szczepionki, podczas gdy przeciwnego zdania jest 7 proc. Rząd chwali za to nawet 84 proc. wyborców opozycyjnej Partii Pracy. 78 proc. uważa, że rząd dobrze sobie radzi z tempem szczepień (16 proc. - że źle), a 76 proc. uważa, że ustalona kolejność szczepień jest właściwa (17 proc. - że niewłaściwa).

Szczepienia nieznacznie poprawiły ogólną ocenę tego, jak rząd Johnsona sobie radzi z pandemią. Ta ocena wciąż pozostaje negatywna. Tego zdania jest 46 proc. pytanych, natomiast pozytywną opinię ma 38 proc. Ale jest to najmniejsza przewaga ocen negatywnych od września zeszłego roku, gdy na dobre odwrócił się trend i przewagę uzyskali ci, którzy uważają, iż rząd sobie nie radzi.

Mimo ogólnie negatywnej oceny rządu za walkę z pandemią, Partia Konserwatywna znów ma najwyższe poparcie. Gdyby wybory odbyły się teraz, zagłosowałoby na nią 42 proc. ankietowanych, a na Partię Pracy - która jesienią wysunęła się na prowadzenie - 38 proc. Daleko za nimi są Zieloni - 8 proc. i Liberalni Demokraci - 7 proc.

Co więcej, choć Johnson jest gorzej oceniany niż lider Partii Pracy Keir Starmer, to ankietowani woleliby, aby to on nadal kierował walką z pandemią. Zadowolenie z pracy Johnsona jako premiera wyraża 42 proc., a niezadowolenie - 51 proc., co oznacza 9-punktową przewagę ocen negatywnych. Z pracy Starmera jako lidera opozycji zadowolonych jest 40 proc., niezadowolonych - 35 proc.

Ale na pytanie, kto lepiej pokieruje walką z pandemią do czasu jej zakończenia, 44 proc. odpowiedziało, że Johnson, a na Starmera wskazało 27 proc. Z kolei na pytanie, kto lepiej pokieruje odbudową kraju po pandemii, na obecnego szefa rządu wskazało 44 proc., na lidera opozycji - 29 proc.

Wprawdzie około połowa ankietowanych uważa, że Starmer, który objął stanowisko lidera w kwietniu ubiegłego roku, zmienił Partię Pracy na lepsze, a tylko 4 proc., że na gorsze, badani nie mają zaufania do jego współpracowników. Na pytanie, która partia ma zespół mogący lepiej poradzić sobie z problemami kraju, na konserwatystów wskazało 41 proc., na laburzystów - 21 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez ośrodek Ipsos MORI w dniach 29 stycznia - 4 lutego na reprezentatywnej próbie 1056 dorosłych Brytyjczyków.