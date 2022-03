Brytyjczycy już mogą się zgłaszać, by przyjąć uchodźców z Ukrainy

W Wielkiej Brytanii ruszył w poniedziałek program "Domy dla Ukrainy", w ramach którego osoby prywatne, organizacje charytatywne, kościoły czy władze lokalne mogą się zgłaszać, by przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Jest on równoległy do funkcjonującego już od kilku dni programu wydawania wiz dla tych Ukraińców, którzy mają w Wielkiej Brytanii krewnych.

Przedstawiając w poniedziałek w Izbie Gmin szczegóły nowego programu Michael Gove, brytyjski minister ds. wyrównywania szans, budownictwa i społeczności lokalnych, zapewnił, że nie będzie żadnych ograniczeń w liczbie z Ukrainy, którzy będą mogli przyjechać do Wielkiej Brytanii w ten sposób. Do programu kwalifikuje się każdy obywatel Ukrainy lub członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, jeśli przebywał w tym kraju przed 1 stycznia tego roku.

Osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, które mają wolny pokój lub oddzielne samodzielne wolne mieszkanie, proszone są o zaoferowanie zakwaterowania Ukraińcom na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powinny one zarejestrować swoją ofertę poprzez specjalnie uruchomioną stronę internetową. W pierwszej fazie programu oferty muszą być składane konkretnej osobie lub osobom, ale organizacje charytatywne i pomocowe mogą ułatwić oferującym zakwaterowanie nawiązaniu kontaktów.

Oferujący zakwaterowanie uchodźcom będą uprawnieni do opcjonalnego, nieopodatkowanego podziękowania w wysokości 350 funtów miesięcznie wypłacanego przez rząd. Nie będą zobowiązani do pokrywania kosztów wyżywienia i utrzymania ukraińskich rodzin, choć jeśli chcą, mogą to robić. Również lokalne władze otrzymają dodatkowe fundusze, które umożliwią im udzielenie szerszego wsparcia uchodźcom, np. by włączyć ich do sytemu opieki zdrowotnej czy szkolnictwa.

Wszystkie osoby przybywające z Ukrainy w ramach tego programu będą miały prawo pozostać w Wielkiej Brytanii przez okres trzech lat i w tym czasie mogą podejmować pracę, ubiegać się o zasiłki oraz korzystać z usług publicznych, takich jak służba zdrowia i szkolnictwo.

Brytyjczycy, którzy chcą zaoferować mieszkanie, mogą to robić już od poniedziałku, ale formularz wizowy dla Ukraińców, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii w ramach programu i którzy mają już wskazane osoby chętne do sponsorowania ich, będzie dostępny dopiero od piątku. To oznacza, że pierwsi Ukraińcy korzystający z tego programu przyjadą w weekend lub na początku przyszłego tygodnia.

Gove poinformował posłów, że w ciągu pierwszej godziny od uruchomienia strony internetowej zgłosiło się z ofertą przyjęcia ukraińskich uchodźców ponad 1500 osób.