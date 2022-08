Brytyjczycy w obliczu wysokiej inflacji kontrolują swoje codzienne wydatki

Brytyjska Royal Mail dostrzegła stały trend zwiększenia wypłat gotówkowych z kont bankowych swoich klientów. W lipcu zanotowano rekordowy poziom wypłat gotówki, który przekroczył 800 milionów funtów. W ocenie analityków w obliczu wysokiej inflacji obywatele zaczynają bardzo dokładnie zarządzać bieżącymi wydatkami.

Od chwili pojawienia się w Wielkiej Brytanii wysokiej inflacji, która w czerwcu tego roku przekroczyła 9,4 procent zauważalny stał się trend powrotu do płatności gotówkowych. Pierwszym sygnałem były dane zbierane przez analityków, którzy podali, że od wiosny 2022 roku w supermarketach klienci kupują mniej i robią częściej zakupy żeby kontrolować wydatki. Dostrzec można także ograniczenie wykorzystywania kart płatniczych i debetowych.

Czytaj także: W. Brytania: Inflacja zwiększyła wartość zobowiązań wobec UE o kilka mld funtów

Podobnie dzieje się w usługach, a zwłaszcza w gastronomii gdzie pojedyncze rozliczenia z klientami, nawet na bardzo niskie kwoty, odbywały się dotąd przy wykorzystaniu telefonów i zegarków.

Poczta brytyjska ma ponad 11,5 tysiąca placówek w Zjednoczonym Królestwie. Obok klasycznych usług prowadzi ona kilka milionów kont bankowych swoich klientów. W ciągu ostatnich miesięcy zdecydowanie zwiększyła się ilość wypłat gotówki. W lipcu odnotowano rekordowy poziom ponad 800 milionów funtów, które trafiły bezpośrednio do kieszeni. W tym samym czasie wpływy na konta były wyższe o 2 procent w stosunku do czerwca. Wskazuje to na utrzymujący się poziom dochodów co tylko potwierdza tezę o znacznym zwiększeniu obrotu gotówkowego w całej gospodarce.

Czytaj także: W. Brytania: Kolejny miesiąc z najwyższą od 40 lat inflacja - 9,4 proc.

W 2017 roku według organizacji UK Finance monitorującej sytuację w całym sektorze bankowym płatności kartami oraz przy wykorzystaniu telefonów przekroczyły transakcje gotówkowe. Szczególnie w okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych popularność bezgotówkowych form płatniczych rosła. Wpływ miały na to zakupy w internecie.

- Widzimy, że coraz więcej osób polega na gotówce jako sprawdzonym sposobie zarządzania budżetem, okazało się przy tym, społeczeństwo w Wielkiej Brytanii nie jest do końca bezgotówkowe -powiedział cytowany w komunikacie - dyrektor działu bankowości Royal Mail Martin Kearlsley