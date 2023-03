Brytyjscy komandosi przez 10 lat będą mieli bazę na północy Norwegii

Wielka Brytania poinformowała w środę o otwarciu bazy dla swoich komandosów na dalekiej północy Norwegii, co ma wzmocnić możliwości NATO w Arktyce w związku ze zwiększonym zagrożeniem po inwazji Rosji na Ukrainę.

Nowa baza, nazwana Camp Viking, znajduje się około 60 km na południe od Tromso, w pobliżu miejscowości Øverbygd. Będzie mogła pomieścić cały personel brytyjskiej przybrzeżnej grupy reagowania (LRG), której zadaniem jest szybkie reagowanie na kryzysy na obszarach nadmorskich, w tym w ekstremalnie zimowych warunkach. Camp Viking ma być wykorzystywany przez najbliższe 10 lat.

"Baza jest zlokalizowana w idealny sposób do odstraszania zagrożeń w regionie i położona tak, aby Wielka Brytania mogła szybko zareagować, jeśli zajdzie potrzeba ochrony północnej flanki NATO i jej bliskiego sojusznika, Norwegii" - napisano w oświadczeniu wydanym przez Royal Navy. Podkreślono, że znajduje się w pobliżu bazy norweskich sił zbrojnych i bazy lotniczej w Bardufoss, skąd mogą operować śmigłowce z jednostki wsparcia Royal Marines.

Jak poinformowano, do Camp Viking przybyło około 1000 komandosów Royal Marines, którzy uczestniczą w ćwiczeniach w trudnych zimowych warunkach wraz z wojskami z krajów Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF) oraz z sojusznikami z NATO. Brytyjscy komandosi co roku wyjeżdżają do Norwegii na zimowe szkolenie.

Norwegia na północy graniczy z Rosją na odcinku 196 km.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński