Brytyjska ambasada na Ukrainie tymczasowo przeniesiona do Lwowa

Brytyjska ambasada na Ukrainie zaczęła w sobotę pracę w swojej tymczasowej siedzibie we Lwowie - poinformowała na Twitterze ambasador Melinda Simmons. O planach przeniesienia placówki z Kijowa brytyjskie MSZ poinformowało w piątek wieczorem.

Większość personelu ambasady i członkowie ich rodzin już kilkanaście dni temu zostali wycofani do kraju.

Ministerstwo przy okazji po raz kolejny w ostatnich dniach wezwało wszystkich obywateli brytyjskich przebywających na Ukrainie, by w związku z groźbą rosyjskiej inwazji natychmiast opuścili ten kraj, póki mają jeszcze taką możliwość.

W związku z sytuacją wokół Ukrainy brytyjskie MSZ poinformowało w piątek, że odradza obywatelom Wielkiej Brytanii wyjazdy na Białoruś, o ile nie są one niezbędne, a do ośmiu miast na Białorusi i ich najbliższych okolic - jakichkolwiek wyjazdów, jak również, że odradza jakichkolwiek wyjazdów do Naddniestrza, samozwańczej republiki, będącej formalnie częścią Mołdawii.