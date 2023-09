Brytyjska inflacja przyspieszy. Bardziej niż w innych bogatych krajach

Szacunki OECD pokazują, że inflacja w Wielkiej Brytanii będzie w tym roku rosła szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju G7. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenia, że osiągnie ona poziom 7,2 procent.

W skład grupy G7 wchodzi siedem najbardziej rozwiniętych gospodarek świata: USA, Niemcy, Francja, Japonia, Kanada i Włochy.

Brytyjski rząd zapewnia, że kraj jest na dobrej ścieżce do ucięcia inflacji o połowę do końca 2023 roku. Inflacja na poziomie 7,2 proc. to wyżej niż w przypadku Niemiec i Włoch, gdzie ma ona wynieść 6,1 proc., a także Francji (5,8 proc.), USA (3,8 proc.), Kanady (3,6 proc.) i Japonii (3,1 proc.).

Jednocześnie OECD przewiduje, że brytyjska inflacja w 2024 roku spadnie do poziomu 2,9 proc.

Najnowsze dane o inflacji w Wielkiej Brytanii za sierpień zostaną opublikowane w środę i przewiduje się, że po stałym spadku w ostatnich miesiącach wzrośnie ona z 6,8 proc. do 7 proc.

Clare Lombardelli, główna ekonomistka OECD, stwierdziła, że Wielka Brytania "odnotowała nieco wyższą inflację niż wcześniej oczekiwano" i że Bank Anglii "podejmuje właściwe działania, podnosząc stopy", aby temu zaradzić.

Oczekuje się, że w czwartek ponownie podniesie je z 5,25 proc. do 5,5 proc.

Ekonomiści OECD obniżyli także prognozę wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii na przyszły rok ze względu na presję inflacyjną wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Przewidują wzrost PKB na poziomie 0,3 proc. w 2023 r., czyli drugi najsłabszy w grupie G7, a także wzrost na poziomie 0,8 proc. w roku przyszłym.