Brytyjska prasa o wizycie prezydenta Dudy w USA

Brytyjska prasa, odnotowując wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w USA i jego spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, koncentruje się na kwestii zapowiedzianego przeniesienia części amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski.

"Prezydent Trump powiedział, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie przeniosą swoje wojska z Niemiec do Polski z powodu +przewinień+ Berlina w kwestii budżetu na obronę. (...) Trump okrzyknął Warszawę niezłomnym sojusznikiem i wychwalał +szczególne stosunki+, podczas gdy Duda został pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotkał się z nim w Białym Domu, odkąd Ameryka została zamknięta w marcu (z powodu pandemii koronawirusa - PAP)" - pisze dziennik "The Times".

Gazeta zwraca uwagę, że amerykański prezydent złamał dyplomatyczną konwencję, dobitnie popierając ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę w ostatnich dniach jego kampanii wyborczej. Ocenia, że chociaż nie było konkretnych informacji o tym, ilu amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesionych do Polski, to może to być nieocenionym wsparciem dla Dudy, którego notowania w sondażach są zbliżone do notowań jego liberalnego rywala.

"Prezydent Trump powiedział w środę na konferencji prasowej z polskim prezydentem Andrzejem Dudą, że jest otwarty na wysłanie do Polski wojsk amerykańskich stacjonujących w Niemczech. (...) Trump chce zabrać z Niemiec tysiące żołnierzy amerykańskich, ponieważ, jak mówi, Stany Zjednoczone ponoszą zbyt duży ciężar finansowy w związku z utrzymywaniem tam ich obecności, i krytykuje rząd w Berlinie za kupowanie rosyjskiej energii" - relacjonuje z kolei "Daily Mail".

Jak pisze dziennik, porozumienie, na mocy którego wysłanych do Polski zostałoby więcej żołnierzy amerykańskich, wzmocniłoby współpracę obronną między dwoma sojusznikami z NATO i stanowiłoby kolejną przeciwwagę dla rosyjskiej agresji. Wskazuje, że Trump na konferencji prasowej powiedział również, iż Stany Zjednoczone i Polska omawiają projekt budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Dziennik "The Independent", który obecnie ukazuje się tylko w internecie, akcentuje różnicę zdań między prezydentami Polski a USA w kwestii losu amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. "Donald Trump i jego polski odpowiednik byli podzieleni w środę w kwestii losu (...) amerykańskich żołnierzy, których wycofanie z Niemiec zapowiedział prezydent USA. Inni światowi przywódcy zazwyczaj starają się przypodobać Trumpowi podczas wizyt w Białym Domu, kiedy dołączają do niego na wspólną konferencję prasową. Andrzej Duda w dużej mierze zrobił to samo, ale +rozszedł się+ z Trumpem w kwestii losu oddziałów stacjonujących obecnie w Niemczech" - pisze.

"The Independent" przywołuje słowa Dudy, że wycofanie z Europy któregokolwiek z żołnierzy amerykańskich znajdujących się obecnie w Niemczech byłoby "bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa Europy". Jak relacjonuje, kilka chwil później Trump powiedział dziennikarzom, że "Polska prawdopodobnie dostanie część żołnierzy, którzy będą wyjeżdżać, ale część z nich będzie wracać do domu".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński