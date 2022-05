Brytyjski premier chce budować alternatywę wobec UE, z Polską i Ukrainą

Brytyjski premier Boris Johnson proponuje utworzenie nowego sojuszu politycznego, gospodarczego i wojskowego, w skład którego oprócz Wielkiej Brytanii miałyby wejść Polska, Ukraina, kraje bałtyckie, a niewykluczone, że i Turcja. Nowy alians miałby być alternatywą wobec Unii Europejskiej.

Włoski dziennik "Corriere della Sera" informuje, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma pracować nad modelem wspólnoty europejskiej, na czele której stanąć miałby jego kraj. Wśród członków znalazłaby się Polska, Estonia, Łotwa, Litwa i Ukraina. Według ustaleń gazety, brytyjski premier ma na celu "budowę bloku państw chcących zachować suwerenność narodową, liberalnych w gospodarce i zdeterminowanych do przeciwdziałania polityce Rosji".

Jak informuje włoska gazeta, powołując się na swoje ustalenia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał o tym pomyśle usłyszeć podczas wizyty Borisa Johnsona w Kijowie, 9 kwietnia. Na razie ze strony ukraińskiej brak jednoznacznej oficjalnej reakcji na ten pomysł.

W dniach 23-24 czerwca w Brukseli odbędzie się szczyt UE, który ma zdecydować o nadaniu Ukrainie statusu kandydata do UE. Można się spodziewać, że jeśli to nie nastąpi (a nie jest to takie oczywiste, bo z jednej strony należy się liczyć z protestami państw, które na taki status czekają znacznie dłużej - jak np., Macedonia Północna - z drugiej niektóre państwa zachodnie - jak Francja - są mocno sceptyczne wobec przyznania Ukrainie przyspieszonej drogi do członkostwa w UE) - Ukraina będzie skłonna poważniej rozważyć ofertę brytyjskiego premiera.

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził na początku maja, że proces akcesji Ukrainy do Wspólnoty potrwa "dekady". Jego zdaniem Kijów powinien w tym czasie stać się członkiem "równoległej wspólnoty europejskiej" do czasu, aż osiągnie status pełnoprawnego członka UE.

Nowy sojusz proponowany przez Johsona byłby z pewnością bardziej jednomyślny w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, niż UE, byłby jednak również jednocześnie słabszy - politycznie, gospodarczo i wojskowo - od Unii Europejskiej w obecnym kształcie. Bardziej prawdopodobne jest zatem stworzenia raczej równoległego, a nie alternatywnego wobec UE sojuszu.