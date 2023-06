Brytyjski premier: inwazja tylko udowodniła, jak wiele Ukraina ma do zaoferowania

Ukraina jeszcze przed wojną była ogromną szansą inwestycyjną, a rosyjska inwazja tylko udowodniła, jak wiele Ukraina ma do zaoferowania - powiedział w środę brytyjski premier Rishi Sunak, otwierając w Londynie międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy.

Brytyjski premier podczas swojego wystąpienia ogłosił nowe gwarancje kredytowe dla Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów na okres trzech lat, a także ramy ubezpieczenia od ryzyka wojny, mające na celu pomoc firmom w inwestowaniu na Ukrainie.

"Jak widzieliśmy w Bachmucie i Mariupolu, to, czego Rosja nie może wziąć, będzie starała się zniszczyć. Chcą zrobić to samo z ukraińską gospodarką. Skala wyzwania jest realna, wojna przyniosła w zeszłym roku spadek PKB Ukrainy o 29 proc., ale wystarczy spojrzeć na ulice Kijowa, pomimo groźby ataku, ludzie żyją swoim życiem - i prowadzą interesy. Rząd prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zdeterminowany do przeprowadzenia reform, aby stać się bardziej otwartym, przejrzystym i gotowym na inwestycje. To tętniący życiem, dynamiczny, kreatywny, europejski kraj, który nie chce dać się stłumić" - mówił Sunak.

"Tak więc, wraz z naszymi sojusznikami, utrzymamy nasze wsparcie dla obrony Ukrainy i dla kontrofensywy, i będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, aby nadal wygrywała tę wojnę. Jestem dumny, że dziś ogłaszamy wieloletnie zobowiązanie do wspierania ukraińskiej gospodarki, a w ciągu najbliższych trzech lat zapewnimy gwarancje kredytowe o wartości 3 miliardów dolarów. Będziemy stać po stronie Ukrainy, gdy wywalczy o pokój i wykorzysta całą swoją pomysłowość i opór, by zbudować przyszłość, na jaką zasługuje" - powiedział brytyjski premier.