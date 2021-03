Brytyjski premier: powrót dzieci do szkół to wielki dzień, ale nie ma gwarancji, że wszystko pójdzie zgodnie z planem

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w poniedziałek, że choć powrót dzieci do szkoły jest wielkim i wzruszającym dniem, to nie ma gwarancji, że wychodzenie z lockdownu w Anglii będzie się odbywać zgodnie z założonymi datami.

W poniedziałek w ramach pierwszego etapu łagodzenia restrykcji do nauki stacjonarnej w Anglii wróciły wszystkie szkoły podstawowe i większość średnich, ponadto dopuszczono spotkania na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i przyjmowanie przez mieszkańców domów opieki jednego wskazanego gościa.

Johnson podczas konferencji prasowej na Downing Street podkreślił, że aby przedstawiony plan łagodzenia restrykcji mógł być kontynuowany, przestrzeganie zasad jest bardziej istotne niż kiedykolwiek. Powtórzył, że przy podejmowaniu decyzji o przechodzeniu do następnego etapu rząd będzie "kierować się danymi, a nie datami".

Zapytany, czy optymistyczne dane z ostatnich dni - w tym dobowa liczba zgonów, która drugi dzień z rzędu jest poniżej stu - mogą skusić go do przyspieszenia niektórych celów, szef rządu powiedział: "Musimy pozostać ostrożni - w tej mapie drogowej chodzi o to, że (decyzje podejmowane w jej ramach) maja być ona ostrożne, ale nieodwracalne. Myślę, że ludzie naprawdę wolą poświęcić trochę zniecierpliwienia i trochę pośpiechu na rzecz bezpieczeństwa i pewności co do tych dat, które wyznaczyliśmy".

Dodał, że wskaźniki infekcji i liczba osób w szpitalach są nadal "bardzo wysokie jak na standardy ubiegłego roku". Przypomniał, że w innych krajach europejskich odnotowuje się wzrost liczby zakażeń, a za każdym razem, gdy to się zdarzało, "nie mija zbyt wiele czasu, gdy widzimy wzrost zakażeń również w naszym kraju".

Jak podano w poniedziałek, w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło 65 osób, co jest najniższą liczbą od 12 października zeszłego roku, oraz wykryto 4712 nowych zakażeń koronawirusem - najmniej od 28 września. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 4 223 232 infekcje, zmarło 124 566 zainfekowanych osób. Do niedzieli włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 22 377 255 osób, drugą - 1 142 643.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński