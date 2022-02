Brytyjski premier: sankcje przeciw Rosji muszą być gotowe do wdrożenia

Sankcje przeciw Rosji muszą być gotowe do natychmiastowego wdrożenia, gdyby kraj ten zdecydował się na dalszą inwazję na Ukrainę - podkreślił w piątek brytyjski premier Boris Johnson w rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Biuro Johnsona przekazało, że poinformował on szefa niemieckiego rządu o swoich rozmowach - osobistej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim we wtorek i telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w środę. Jak dodano, Johnson i Scholz zgodzili się co do znaczenia dialogu z Rosją i postanowili wykorzystać wszystkie dostępne kanały dyplomatyczne, aby położyć kres obecnym napięciom.

"Premier i kanclerz Scholz podkreślili, że sojusznicy muszą przekazać Rosji jasne i spójne przesłanie, dotyczące m.in. reperkusji dalszej inwazji Rosji na Ukrainę. Uzgodnili, że będą kontynuować współpracę z innymi partnerami zagranicznymi nad kompleksowym pakietem sankcji. Premier podkreślił, że sankcje te powinny być gotowe do natychmiastowego wejścia w życie w przypadku dalszej inwazji Rosji na Ukrainę" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street.