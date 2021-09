Brytyjski premier w ONZ: w sprawie klimatu ludzkość musi dorosnąć i podjąć zdecydowane działania

W obliczu zmian klimatu ludzkość zachowuje się jak nieodpowiedzialny nastolatek; jeżeli nie zmienimy swojego postępowania czeka nas więcej kataklizmów i masowe migracje - ostrzegł premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

"Będziemy mieli do czynienia z wylesianiem, suszami, niszczeniem upraw i masowymi migracjami na nieznaną wcześniej skalę. Dojdzie do tego nie przez jakąś nieprzewidzianą katastrofę naturalną czy kataklizm, ale przez nas, przez to co teraz robimy" - mówił Johnson w środę wieczorem w Nowym Jorku.

Brytyjski premier zaznaczył, że te wszystkie konsekwencje czekają nas, jeżeli nie zostanie ograniczony wzrost średniej globalnej temperatury. Musimy działać teraz, by dotrzymać zobowiązania do ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z epoką przedprzemysłową - podkreślił Johnson. Dodał, że przy utrzymaniu obecnych tendencji temperatura do końca XXI wieku podniesie się o 2,7 stopnia Celsjusza.

"Nasze wnuki będą wiedziały, że to my jesteśmy winni (...), że zostaliśmy ostrzeżeni (...), że właśnie to pokolenie musiało działać dla potomnych, ale przegapiło tę szansę, (...) będą się zastanawiać, jak mogliśmy być tak samolubni i krótkowzroczni" - zaznaczył brytyjski premier. Dodał, że ludzkość zachowuje się jak nieodpowiedzialny nastolatek, dlatego to "już czas, by dorosnąć".

Johnson przekonywał równocześnie, że "mamy środki, by przeprowadzić zieloną rewolucję przemysłową, chociaż czas na takie działania jest coraz mniej". Zwracając się do światowych przywódców brytyjski premier zaapelował o podjęcie kolejnych zobowiązań prowadzących do złagodzenia zmian klimatu. Wśród najważniejszych wymienił m.in. całkowite wyeliminowanie energetyki opartej na spalaniu węgla, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wprowadzenie do 2040 roku zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi oraz pomoc finansową dla krajów rozwijających się.

W październiku i listopadzie w Glasgow odbędzie się światowy szczyt klimatyczny, który zdaniem Johnsona będzie "punktem zwrotnym dla ludzkości". Przemówienie brytyjskiego premiera w Nowym Jorku miało nadać ton spotkaniu w Glasgow i wywrzeć presję na przywódcach, by złożyli poważne deklaracje dotyczące klimatu - twierdzi BBC.