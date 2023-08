Wielka Brytania zachowa unijny znak bezpieczeństwa CE dla produktów na czas nieokreślony zamiast wprowadzać własne oznaczenie UKCA. Jak podkreślają urzędnicy Komisji Europejskiej, to dobra decyzja świadcząca o pragmatycznym podejściu władz brytyjskich.

Po wielu miesiącach konsultacji i nacisków ze strony organizacji biznesowych rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o zachowaniu unijnego znaku bezpieczeństwa CE dla wszystkich produktów na czas nieokreślony. Po opuszczeniu Unii Europejskiej proponowano wprowadzenie własnego oznaczenia UKCA.

Rząd brytyjski podjął decyzję o zachowaniu unijnego znaku bezpieczeństwa dla wszystkich produktów

Takie rozwiązanie szczególnie popierał gabinet premiera Borisa Johnsona, która chciał jak najszybciej zerwać po brexicie wszystkie więzy z Unią Europejską i zawiesić obowiązywanie przepisów pozwalających na wzajemne certyfikowanie towarów.

Znak CE, który jest umieszczany na gotowych wyrobach wyprodukowanych w państwach członkowskich świadczy o spełnieniu przez produkt wymogów bezpieczeństwa, dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz standardów dotyczących ochrony środowiska.

Rząd w opublikowanym komunikacie przekazał, że firmy będą mogły teraz wybrać system oznaczeń, który chcą używać na potrzeby sprzedaży swoich wyrobów na rynku brytyjskim.

Środowiska biznesowe w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej zadowolone są z pragmatycznego rozstrzygnięcia sprawy

- Rząd walczy z biurokracją, zmniejsza obciążenia dla biznesu i tworzy stabilne ramy. Wysłuchaliśmy opinii przemysłu i podejmujemy działania osiągnięcia najlepszego rozwiązania - mówi minister gospodarki Kevin Hollinrake.

Gdyby wprowadzono brytyjski certyfikat UKSA, wywołałoby to ogromne konsekwencje w wymianie handlowej z całą Unią Europejską, ale także z innymi krajami, bowiem nie jest on uznawany nigdzie poza Wielką Brytanią. To właśnie z tego powodu wiele firm przeniosło swoje siedziby do Europy, aby mogły bez ograniczeń korzystać z oznaczeń CE.

Brytyjski certyfikat UKSA nigdzie nie jest jeszcze respektowany

Według badania przeprowadzonego przez Zrzeszenie Brytyjskich Izb Handlowych zaledwie 8 procent firm deklarowało chęć rezygnacji z unijnych systemów znakowania towarów na rzecz nowych, lokalnych rozwiązań.

Ta informacja jest także bardzo ważna dla polskich firm, które prowadzą wymianę handlową z brytyjskimi partnerami. Nadal będą one mogły, bez konieczności przeprowadzania certyfikacji, sprzedawać towary na tamtejszym rynku. Stanowić to będzie duże ułatwienie, ale także przyniesie oszczędności i ułatwi konkurencję.