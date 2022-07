Brytyjski sąd zbada zgodność z prawem referendum w Szkocji

Brytyjski Sąd Najwyższy poinformował w czwartek, że posiedzenie, na którym może zostać rozstrzygnięte, czy szkocki parlament może przyjąć ustawę o referendum niepodległościowym, odbędzie się w dniach 11-12 października.

Szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon zapowiedziała, że chce, aby referendum zostało przeprowadzone 19 października 2023 roku i naciska na rząd brytyjski, by zawrzeć porozumienie to umożliwiające.

Takie porozumienie o jednorazowym przekazaniu szkockiemu parlamentowi kompetencji do rozpisana referendum umożliwiło przeprowadzenie go w 2014 roku.

Ponieważ brytyjski rząd się na to nie zgadza, Sturgeon chce, aby Sąd Najwyższy orzekł, czy szkocki parlament ma prawo przyjąć ustawę w tej sprawie bez zgody władz w Londynie.

Prawnicy brytyjskiego rządu twierdzą, że takie uprzedzające działanie jest przedwczesne i sprawa powinna być rozstrzygnięta normalną drogą, czyli sędziowie powinni zbadać zgodność ustawy z prawem po jej przyjęciu, a nie przed i w związku z tym argumentują, że Sąd Najwyższy powinien oddalić sprawę.

Sąd odrzucił wniosek prawników brytyjskiego rządu, by rozprawa dotyczyła wyłącznie tego, czy sędziowie powinni się zajmować tą, sprawą czy też nie. Jak wyjaśniono, "w interesie sprawiedliwości i sprawnego przeprowadzenia postępowania jest to, aby sąd wysłuchał argumentów dotyczących obu kwestii na jednym posiedzeniu". Obie strony mają czas do 9 sierpnia na złożenie pisemnych wniosków z argumentacją.