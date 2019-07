Brytyjskie media podzielone ws. wpływu von der Leyen na brexit

Nominowana na szefową Komisji Europejskiej minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen była w przeszłości krytyczna wobec negocjacji ws. brexitu, ale ostrzegała przed konsekwencjami bezumownego wyjścia W. Brytanii z UE - napisały w środę brytyjskie media.

Prasa zastanawiała się, czy po następczyni Jean-Claude'a Junckera należy spodziewać się zmian w dotychczasowym kursie KE w dyskusjach na temat brexitu.

60-letnia polityk była w przeszłości bardzo krytyczna wobec zwolenników brexitu, określając chaotyczny przebieg negocjacji ze Wspólnotą jako "przekłucie bańki pustych obietnic".

Z nadzieją o nominacji von der Leyen pisze konserwatywny "Daily Telegraph", oceniając, że "może być (ona) dobra dla Wielkiej Brytanii".

Lewicowy dziennik "The Guardian" ocenił, że jeśli przyszły brytyjski premier "liczył na to, że nowa przewodnicząca KE wniesie nieco świeżego podejścia do brexitu, to nominacja (...) von der Leyen nie będzie raczej mile widzianym rozwojem sytuacji".



Nieco inaczej von der Leyen ocenił dziennik gospodarczy "Financial Times", który przypomniał, że w kwietniu Niemka apelowała o cierpliwość wobec rządu w Londynie w obliczu "nieznanych konsekwencji" zerwania negocjacji.



Jak zaznaczył "FT", większym źródłem niepokoju dla polityka, który zastąpi na urzędzie premiera ustępującą ze stanowiska Theresę May, powinien być p.o. premiera Belgii Charles Michel, który zostanie nowym szefem Rady Europejskiej. Belg był "jednym z bardziej stanowczych krytyków działań Wielkiej Brytanii dotyczących brexitu, często zgadzając się z +jastrzębiami+, takimi jak prezydent Francji Emmanuel Macron" - wskazała gazeta.



"Jako lider małego państwa w samym sercu europejskiego projektu Michel wyrażał unijną frustrację z powodu politycznych walk, fantazji snutych przez zwolenników brexitu i niezdolności May do domknięcia porozumienia z UE w (brytyjskim) parlamencie" - napisano.



Podkreślono, że brytyjscy politycy od dawna liczyli na to, że niemieckie elity polityczne "stonują najbardziej kategoryczne stanowiska wewnątrz UE" i będą kierowały się "zdrowym rozsądkiem", m.in. ze względu na interesy gospodarcze Wspólnoty wobec Wielkiej Brytanii, oraz że będą one stanowiły przeciwwagę dla "coraz bardziej krzykliwego Macrona".



Dziennik zaznaczył, że von der Leyen jest anglofilką i absolwentką prestiżowej London School of Economics and Political Science, a co najmniej dwójka z jej siedmiorga dzieci studiowała na uniwersytecie w Oxfordzie. Argumentowano, że von der Leyen "podziela także strategiczne spojrzenie na świat kanclerz (Niemiec Angeli Merkel) i ma świadomość, że brexit grozi pogłębieniem podziałów w Europie".



"Nawet doniesienia o jej wierze w europejski federalizm mogą mieć swoją dobrą stronę, bo przeprowadzenie przez nią uporządkowanego i jak najmniej destrukcyjnego brexitu może pomóc w realizacji jej dążenia do zjednoczenia i odnowienia podzielonej UE" - podkreślono.



Jednocześnie zdaniem "Daily Telegraph" nie należy się spodziewać, aby nowa szefowa Komisji Europejskiej zdecydowała się na jakiekolwiek radykalne zmiany w dotychczasowym porozumieniu o brexicie. Gazeta przypomniała też, że von der Leyen obejmie urząd dopiero 1 listopada, a więc dzień po obowiązującym obecnie terminie planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.



"Z pewnością pozytywem jest fakt, że na następnym etapie (rozmów Wielkiej Brytanii z UE - PAP) będziemy mieli (na czele KE) anglofilską minister obrony Niemiec, która rozumie, że w dłuższej perspektywie Europa musi wypracować nową +specjalną relację+ z Wielką Brytanią poza UE" - oceniono.



Centrowy "Times" zaznaczył z kolei, że nowym szefem unijnej dyplomacji ma zostać Hiszpan Josep Borrell, który w ostatnich miesiącach domagał się zwierzchnictwa Hiszpanii nad Gibraltarem, wzbudzając poważne kontrowersje wśród brytyjskich polityków.