Brytyjskiemu premierowi grozi komornik

Brytyjski premier Boris Johnson ma niespłacony od października zeszłego roku dług w wysokości 535 funtów i grozi mu egzekucja komornicza - wynika z wystawionego sądowego nakazu zapłaty, co ujawnił w środę dwutygodnik "Private Eye".

Według dokumentu sądowy nakaz zapłaty został wystawiony 26 października 2020 r. na pana Johnsona zamieszkałego przy Downing Street 10. Nie wiadomo na razie, kto jest wierzycielem ani z jakiego tytułu jest ten dług.

Sądowe nakazy zapłaty wystawiane są w sytuacji, gdy ludzie nie spłacają pieniędzy, które są winni. Mogą one być podstawą egzekucji komorniczej, są też brane pod uwagę przez banki i firmy pożyczkowe przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu lub pożyczki.

Według cytowanego przez stację BBC źródła na Downing Street jest to nieuzasadnione roszczenie, ale sprawdzane jest obecnie, jak to się stało, że trafiło ono do sądu.

Sprawa finansów brytyjskiego premiera budziła w ostatnich dniach zainteresowanie mediów i opozycji w związku z niejasnościami dotyczącymi tego, kto sfinansował kosztowny remont mieszkalnej części jego rezydencji na Downing Street. Johnson zapewnia, że sam pokrył koszty renowacji, ale nie jest jasne, czy zrobił to od razu, czy też najpierw dostał darowiznę lub pożyczkę, którą później spłacił, a jeżeli tak było, to czy zgłosił otrzymanie pieniędzy.

Rzecznik Johnsona wyjaśnił, że sądowy nakaz zapłaty nie ma nic wspólnego z renowacją mieszkania. Natomiast zapytany, czy premierowi można ufać w kwestii dbania o finanse państwa, skoro nie potrafi zadbać o własne, odparł: "Myślę, że nasze wyniki gospodarcze są jasne. Nie trzeba się o to niepokoić".

Z Londynu Bartłomiej Niedziński