Budownictwo i zbrojeniówka filarami odbudowy Ukrainy. Już się to planuje

Czołowy ekonomista ukraiński, Mychajło Kuchar, analityk z kijowskiego Ukraine Economic Outlook, podzielił się z nami prognozami działania ukraińskiej ekonomiki w czasie wojny i po jej zakończeniu. Wierzy, że działania wojenne na wschodzie kraju zakończą się do końca tego roku. Potem trzeba się będzie brać za odbudowę całego kraju... Fundamentem ma być pomoc zachodnia. W Kijowie nie wątpią w taki scenariusz.

Na Ukrainie trwa wojna, ale tamtejsi ekonomiści już kreślą plany odbudowy kraju. Rokowania dla gospodarki są pomyślne. Oby tylko zakończyły się działania wojenne.

Największym beneficjentem powojennej odbudowy powinno być budownictwo oraz przemysł zbrojeniowy. To mogą być lokomotywy odbudowy całej gospodarki - wskazuje Mychajło Kuchar, analityk z kijowskiego Ukraine Economic Outlook.

Podstawą rozwoju ma być liberalizacja całej gospodarki, wprowadzenie jasnych przepisów wykluczających korupcję urzędniczą, ustanowienie na całej Ukrainie swoistej strefy wolnocłowej.

Nikt nie wie jak i kiedy zakończy się wojna na Ukrainie, a wy, ekonomiści już kreślicie scenariusze powojennego rozwoju ukraińskiej gospodarki... Jak długo Ukraina będzie wracała do przedwojennego poziomu rozwoju gospodarczego?

- Te scenariusze, prócz naszego instytutu, są też opracowywane w ministerstwie ekonomiki Ukrainy, banku narodowym i nawet w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. O gospodarce powojennej mówi się w kontekście przyszłego roku. To podstawowa teza wszelkich rozważań.

Nasz instytut nie opiera się jednak na ocenach wojennych specjalistów, bo to nie nasza specjalność. Wedle naszej prognozy w związku z wojną nastąpi zmniejszenie PKB Ukrainy o około 33 proc. To praktycznie zbieżne z prognozami specjalistów z ministerstwa ekonomiki. W tym roku zaś inflacja sięgnie 36 proc.

Cały czas będą też występowały problemy z realizacją wpływów do budżetu państwa. To jednak w czasie wojny sytuacja normalna... Lukę budżetową obecnie zapełnia pomoc zagraniczna.

Jak wygląda dziś stan rzeczy w największych ukraińskich firmach? Jaka jest ich przyszłość?

- Na wschodzie wiadomo – zniszczenie infrastruktury wraz całymi firmami. Na zachodzie i w centrum firmy telefonii komórkowej mówią nawet o wzroście swoich przychodów, szczególnie w zachodnich rejonach kraju; ten wzrost obrotów sięga nawet 24 proc. To jednak skutek wysokiej inflacji, która przecież przewyższa owe 35 proc. A zatem przyrost niższy od skali inflacji to - de facto - spadek.

Z drugiej strony te sieci telefoniczne w zachodnich rejonach kraju mają więcej klientów z racji wielkiej liczby wewnętrznych emigrantów ze wschodnich rejonów kraju. Tym bardziej, że często byli to bogaci ludzie biznesu, którzy tylko przenieśli swoją działalność ze wschodu na zachód.

Ponadto działają w całym kraju różne fundusze, które zajmują się skupowaniem mieszkań w Kijowie czy Charkowie - nawet takich, których fizycznie już nie ma. Jest przecież nadzieja, że w tych miejscach powstaną nowe domy. Oczywiście sprzedaż nieruchomości odbywa się po cenach niższych nawet do 50 proc. niźli ich wartość przedwojenna. Wspomniane firmy wiedzą jednak, co robią; zdają sobie sprawę z ryzyka. Jednocześnie wierzą w zwycięstwo wojenne Ukrainy.

Oczywiście cały ten rok jest bardzo ciężki dla biznesu. Obecnie można mówić, że zarobił ten, co nie stracił: ten, którego zysk (z uwzględnieniem inflacji) kręci się wokół zera.

Budownictwo i produkcja zbrojeniowa to motory rozwoju gospodarki powojennej

W jakich dziedzinach biznesu ukraińskiego widzi pan potencjał wzrostu po zakończeniu wojny?

- Dotyczy to praktycznie całej gospodarki. Do tej pory zagraniczne inwestycje na Ukrainie wynosiły nie więcej jak 3-4 miliardy dolarów rocznie. Od przyszłego roku (zakładając, że zakończą się działania wojenne) spodziewamy się na wiele lat napływu kapitałów w wysokości nie mniejszej niż 50 miliardów dolarów rocznie.

To będą kredyty, inwestycje bezpośrednie, bezzwrotne granty od państw z G7. Na początek najbardziej skorzysta z tych pieniędzy sektor budownictwa.

Czy jednak sektor budowlany Ukrainy jest gotowy na przyjęcie tak ogromnych pieniędzy? Czy starczy infrastruktury budowlanej, maszyn, a także rąk do pracy?

- W szczytowym do tej pory roku 2021 „przerób” w budownictwie to było nie więcej, jak 5 miliardów dolarów. Wtedy firmom brakowało maszyn, materiałów, właśnie rąk do pracy. Rosły zatem koszty i zarobki, które bywały już wyższe niż na Węgrzech czy w Polsce. Ceny materiałów budowlanych podniosły się wtedy aż o 40 proc. Widać, że niezbędne by były także wielkie inwestycje w infrastrukturę budowlaną.

Maszyny i materiały budowlane to może być przyszłość każdego inwestora - tak krajowego, jak i zagranicznego, chcącego zarabiać na Ukrainie. Bo może się okazać, że wynajęcie dźwigu czy betoniarki będzie droższe od wynajęcia... nowego mercedesa. Szykują się złote lata dla wszystkich inwestujących w tę branżę.

Jakie jeszcze branże, prócz budownictwa, będą się na Ukrainie rozwijały po zakończeniu działań wojennych?

- Na pewno nie zniknie zagrożenie wojenne ze strony Rosji - nawet jeśli nasze wojska zwycięsko zakończą działania wojenne. Bo przecież Rosja nigdzie nie odejdzie... Nadal będzie groźna.

Przekładając to na język gospodarki: bardzo będą się opłacały wszelkie biznesy związane z wyposażaniem naszych sił zbrojnych - wszystko, co potrzebne żołnierzom; od czołgów, samolotów do skarpet czy gaci.

Oczywiście nie przewiduję, że czołgi będzie produkował jakiś drobny biznesmen, ale już choćby aparaturę optyczną czy najnowszej generacji drony można przecież zamawiać w mniejszych zakładach. Tak się zresztą często dzieje na Zachodzie.

Ponadto nawet państwowe zakłady zbrojeniowe Ukrainy wymagają wielkich inwestycji. To wymaga dużej liczby specjalistów, ale i także wykwalifikowanych robotników. Wzmożone inwestycje (wspomagane przez Zachód) w tej sferze mogą wynieść ukraińskich producentów broni do zupełnie nowej kategorii jakościowej.

Produkcja broni to może być także wielki impuls eksportowy. Tym bardziej, że nasze wyroby będą mogli testować żołnierze zaprawieni w boju, znający słabe i mocne punkty takiego wyposażenia.

Sektor IT oraz rolnictwo jako kolejne ukraińskie specjalności

Jakie szanse rozwoju ma ukraiński sektor IT?

- IT i do wojny było u nas bardzo rozwinięte. Firmy tym zajmujące się rosły w postępie nieomalże geometrycznym. Widząc te tendencje, konieczne wydaje się promowanie tej dziedziny gospodarki na poziomie ministerialnym. Bo nam - jako państwu - się to opłaci.

W ostatnim przedwojennym roku przychody firm IT to było już ponad 7 miliardów dolarów. W roku 2020 ukraińska sfera IT wyrosła bardziej niż sektor rolny, który miał „tylko” 5,5 miliarda dolarów wpływów. A przecież wielu uważa nasz kraj za zbożowy spichlerz świata...

Te liczby to także sygnał dla rolnictwa ukraińskiego. Zakładam, że za 15 lat nasz kraj nie będzie eksportował ani grama czystej pszenicy, a w to miejsce wejdzie eksport mąki pszennej, na której już obecnie można zarobić dwa razy więcej niźli na czystym zbożu.

Co powinno zrobić państwo, by te optymistyczne przewidywania się spełniły?

- Zakładamy, że pieniądze z zachodu przyjdą, a więc państwo będzie stać na tanie kredyty. Banki otrzymywałyby po prostu rekompensaty przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych. Od tego, jak szybko wprowadzimy taką politykę kredytową, zależy rozwój gospodarki całego kraju.

Następnym krokiem musi być bardzo liberalna polityka podatkowa. Ukraina powinna stać się taką swoistą europejską strefą wolnocłową. Bruksela się na to zgodzi. Niskie podatki to byłaby rekompensata za wszelkie ryzyka, jakie ponoszą firmy inwestujące w gospodarkę państwa do tej pory uwikłanego w wojnę.

Na dodatek trzeba ciągle mieć w świadomości, że Rosja może znów napaść na nasz kraj. Będą to także brali pod uwagę inwestorzy zagraniczni. A zatem po prostu musimy być atrakcyjni dla każdego inwestora.

Zawsze problemem Ukrainy była korupcja... Inwestorzy zachodni mogą się obawiać, że - inwestując tu swoje środki - mogą je stracić.

- Liberalna gospodarka musi zakładać także liberalizację i uproszczenie prawa. Bo to zwykle nasze zawikłane normy prawne prowadziły do wszechmocy każdego urzędnika. Gdy to się zlikwiduje, to i możliwości korupcji zdecydowanie się ograniczą.

Ponadto generalnym założeniem organizacji finansowej pomocy Ukrainie ma być przepływ pieniędzy przez kontrolowane z Zachodu fundusze inwestycyjne.

Przykładem niech tu będzie działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Ukrainie. Wykorzystanie przychodzących stamtąd pieniędzy było skrupulatnie badane przez specjalistów z MFW. Nigdy nie było stamtąd zarzutów o korupcyjnym marnotrawieniu środków.