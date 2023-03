Bukareszt: Morawiecki: Polska i Rumunia wspólnie walczą, by ukraińskie zboże wyjeżdżało z naszych krajów

Polska i Rumunia wspólnie walczą, żeby ukraińskie zboże, które trafia do naszych krajów, wyjeżdżało z nich. Walczymy też o to, żeby Unia Europejska skutecznie pomagała nam w realizacji tej polityki handlowej - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorek Bukareszcie.

Szef polskiego rządu przebywa we wtorek w stolicy Rumunii, gdzie odbędą się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Pierwszym punktem wizyty był udział w ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego.

Mówiąc o kwestii ukraińskiego zboża Morawiecki powiedział, że "wspólnie walczymy tutaj o to, żeby to zboże wyjeżdżało z naszych krajów, żeby UE skutecznie pomagała nam w realizacji polityki handlowej, która leży w najlepszym interesie strategicznym Ukrainy, a więc i Europy środkowej, ale także w najlepiej rozumianym interesie gospodarczym Polski i Rumunii". "To kolejne wyzwanie, z którym Polska i Rumunia mierzą się w identyczny sposób" - dodał.

Stwierdził też, że w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę rządy Polski i Rumunii wspólnie realizują "najlepszy interes strategiczny" obu krajów. "Trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj lepszego partnera, którego głos jest słyszany i słuchany w Brukseli, a jednocześnie brzmi jednakowo do tego, co my mówimy o tym strategicznym wyzwaniu. To ważne, bo jeszcze niedawno Polacy i Rumuni byli rozgrywani przez silniejszych tego świata, silniejszych partnerów w Europie - a to my mieliśmy rację, mówiąc o zagrożeniach" - powiedział premier.

Jak dodał, jednobrzmiący głos Polski i Rumunii na forum UE pozwoli najlepiej realizować interesy obu państw. "Bardzo się cieszę, że te pierwsze 25 lat, gdzie za bardzo ze sobą konkurowaliśmy - o kapitał, względy innych, jak najlepszą politykę gospodarczą, względy bezpieczeństwa - że ta polityka pierwszych 25 lat po transformacji została zastąpiona dzisiaj w polityką współpracy; oby tak już zostało" - powiedział Morawiecki.

"Oczywiście, do pewnego stopnia konkurujemy, ale przede wszystkim powinniśmy współpracować - bo nasze interesy są w 97 proc. wspólne. W UE dużo więcej osiągniemy, jak będziemy działać razem, razem walczyć o nasze interesy gospodarcze, rozwój infrastruktury Północ-Południe" - oświadczył.