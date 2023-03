Bukareszt: Morawiecki: Rumunia i Polska to naturalni sojusznicy w Unii Europejskiej

Rumunia i Polska są naturalnymi sojusznikami w walce o jak najlepsze warunki funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej - powiedział we wtorek w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wraz z delegacją wziął we wtorek udział w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych i ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego.

"Współpracując, możemy dać wspólnie impuls do właściwego rozwoju zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak także innych formatów" - powiedział premier podczas wspólnego wystąpienia z premierem Rumunii Nicolae Ciuca po polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych.

Mateusz Morawiecki wskazał na szeroki zakres współpracy polsko-rumuńskiej wymieniając m.in. Trójmorze, Międzymorze, projekt "Kolej do portu" (Rail to Sea), łączący Morze Czarne z Morzem Bałtyckim, oraz Via Carpatia, która - jak mówił - jest "sztandarowym, flagowym projektem, który łączy Polskę, Rumunię i całą wschodnią część Unii Europejskiej".

"To wszystko czyni nas, Rumunię i Polskę, naturalnymi sojusznikami w walce o jak najlepsze warunki funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej" - stwierdził premier.

Szef polskiego rządu wskazał, że choć "swoboda przepływu osób, kapitału i towarów wobec Polski jest stosowana w pełni" to "swoboda świadczenia usług niestety jest obarczona wieloma ograniczeniami, a to właśnie w usługach Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa mają przewagi konkurencyjne". "My chcemy te przewagi konkurencyjne wobec zachodniej Europy realizować, jednocześnie przecież podnosząc konkurencyjność całej Unii Europejskiej" - podkreślił Morawiecki.

"Identyfikujemy nasze interesy i razem potrafimy lepiej walczyć o środki i o lepsze regulacje, o fundusze, o pieniądze" - podsumował.

Po południu premier Morawiecki spotka się z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem oraz z liderami środowisk polskich w Bukareszcie.