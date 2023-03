Bukareszt: Morawiecki: wraz z agresją Rosji na Ukrainę rośnie rola naszego regionu

Wraz z agresją Rosji na Ukrainę rośnie rola regionu, w którym żyjemy, i dlatego głęboko wierzę, że w tym trójkącie między Ukrainą, Rumunią i Polską będzie można budować naprawdę istotne plany strategiczne na przyszłość - mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Bukareszcie.

Szef polskiego rządu przebywa we wtorek w Bukareszcie, gdzie odbędą się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Pierwszym punktem wizyty był udział w ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego.

Premier Morawiecki podczas wystąpienia zwracał uwagę, że jeszcze kilka lat temu oś współpracy Północ-Południe mogła się wydawać czymś - jak mówił - wątpliwym. "Mogła być pewną możliwością, a dzisiaj wydaje się, że jest koniecznością; że musimy bardzo pogłębić tę współpracę właśnie we wszystkich wymiarach" - powiedział.

Właśnie dlatego - dodał - bardzo mocny nacisk jest kładziony na rozwój infrastruktury Północ-Południe. W tym kontekście wskazał na Via Carpatię i podkreślał, że "to nasz absolutny priorytet". "Dzięki temu chcemy nie tylko pogłębić współpracę gospodarczą, ale także zwiększyć możliwości współpracy we wszystkich innych polach, także współpracy społecznej, kulturowej i pod każdym innym względem" - zaznaczył szef polskiego rządu.

"To dzisiaj niezwykle ważne, ponieważ trudno mi odnaleźć w regionie, a może nawet w całej Europie wiele innych krajów - na palcach jednej ręki mogę policzyć - które myślą niemal identycznie o wyzwaniach strategicznych, z którymi się spotykamy" - podkreślił.

Wyraził wdzięczność premierowi i prezydentowi Rumunii, którzy "tak prowadzą politykę rumuńską na forum europejskim i sojuszu transatlantyckiego, aby wypracować jak najwięcej spójności, synergię, a w związku z tym też skuteczności pomiędzy naszymi dwoma krajami".

Morawiecki nawiązał też do inicjatywy Trójmorza, podkreślając, że to ważny i ambitny wymiar. "Widzimy doskonale, że wraz z rosyjską agresją na Ukrainę jak mocno rośnie rola, ranga tego regionu, w którym my żyjemy, w którym tworzymy wartości gospodarcze, społeczne" - mówił.

"Dlatego głęboko wierzę, że to w tym trójkącie między Ukrainą, Rumunią i Polską można będzie już niedługo - po oby jak najszybszym osiągniętym zwycięstwie ukraińskim i pokoju - budować naprawdę istotne plany strategiczne na przyszłość. Plany strategiczne, które będą bardzo ambitne od strony gospodarczej, inwestycyjnej, biznesowej. Ale równie ambitne od strony współpracy wojskowej i tworzenia nowej ponad stumilionowej wspólnoty gospodarczej w regionie Europy Środowej" - powiedział polski premier.