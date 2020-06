Bułgaria: 117 nowych zakażeń. Ekspert: tendencja jest niepokojąca

117 nowych zakażeń koronawirusem i sześć zgonów zarejestrowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby - poinformował resort zdrowia w niedzielę. Tendencja jest niepokojąca, a niebezpieczeństwo drugiej fali niedoceniane - twierdzi ekspert, prof. Todor Kandardżijew.

Całkowita liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 3872. Z powodu Covid-19 zmarło w sumie 199 osób.

Wśród ofiar śmiertelnych z ostatniej doby jest dwoje lekarzy - podano. Najwięcej, bo aż 39 nowych zakażeń odnotowano w Sofii oraz w romskiej dzielnicy w mieście Kiustendił na zachodzie kraju. Obecność koronawirusa wykryto tam u 19 osób. Zgodnie z decyzją władz w dzielnicy romskiej wprowadzono zbiorową kwarantannę - mieszkańcy mają zakaz opuszczenia dzielnicy. Wewnątrz ludzie poruszają się jednak swobodnie i - jak wskazują eksperci - "bez przeszkód roznoszą koronawirusa"..

Dyrektor krajowego centrum chorób zakaźnych i pasożytniczych prof. Todor Kantardżijew w wywiadzie radiowym stwierdził, że tendencja wzrostowa nowych zakażeń, jaka dała o sobie znać w ubiegłym tygodniu, jest niepokojąca. Profesor uważa też, że zagrożenie drugą falą epidemii nie jest doceniane w Bułgarii. "Pojawiło się zbyt dużo nowych ognisk" - powiedział. "Przyczyną jest nieprzestrzeganie elementarnych zasad higieny. To grozi bardzo negatywnymi następstwami" - dodał.

Kantardżijew podkreślił, że noszenie maseczek, które nie jest obecnie obowiązkowe, byłoby czymś, co bardzo by zalecał. Unikanie większych zgromadzeń to kolejny sposób, by zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem.

Według eksperta powrót do poprzedniego systemu restrykcji, polegających na zamykaniu miast i zmuszania ludzi do pozostawania w domach, nie byłby rozwiązaniem logicznym. "Konieczna jest jednak większa społeczna świadomość zagrożeń" - podkreślił.

Już od ponad tygodnia w Bułgarii rejestrowanych jest przeciętnie 90-100 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby.

Ewgenia Manołowa