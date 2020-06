Bułgaria: 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła - poinformowało w czwartek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Łącznie liczba zakażonych sięgnęła 4 242.

Pojawiły się opinie, że epidemia, która początkowo w Bułgarii rozprzestrzeniała się wolno, przybiera na sile i niedługo liczba zakażonych przekroczy 10 tys.

Do tej pory na Covid-19 zmarło 209 osób.

Najwięcej nowych zakażeń jest nadal w Sofii - 38, a także w zachodnim Kiustendile - 14 i południowo-wschodnim Smolanie - 21.

Wzrost zakażeń odbija się fatalnie na bułgarskiej turystyce, która po bardzo udanym ubiegłorocznym sezonie liczyła na ponad 10-procentowy wzrost obrotów tego lata.

Tymczasem ponad 75 proc. hoteli jest zamkniętych, a w tych, które otworzono, goście rezygnują z rezerwacji. Loty czarterowe są odkładane na razie na drugą połowie lipca.

Stan nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej przedłużono do 15 lipca. Sami Bułgarzy masowo rezygnują z wypoczynku we własnym kraju i udają się do Grecji.

Ewgenia Manołowa