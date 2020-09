Bułgaria: 154 nowe zakażenia koronawirusem, 10 zgonów

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 154 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 10 osób zmarło - podał w piątek resort zdrowia. Od marca łącznie zakażone zostały 18 544 osoby. Eksperci prognozują, że do końca września liczba ta wzrośnie do 20-22 tys.

Najwięcej nowych przypadków SARS-CoV-2 stwierdzono w Sofii (47) i Błagojewgradzie (29).

Od początku pandemii w związku z Covid-19 zmarło 749 osób. Obecnie hospitalizowane są 744 osoby, w tym na oddziałach intensywnej terapii przebywa 37 chorych; to prawie dwukrotnie mniej w porównaniu ze średnim poziomem w ciągu ostatnich tygodni.

Media informują o licznych przypadkach pozytywnych testów na koronawirusa wśród nauczycieli i uczniów. Minister oświaty Krasimir Wyłczew zaapelował do rodziców, aby nie wysyłali do szkoły dzieci z objawami potencjalnego zakażenia. Rodzice mają jednak problem z urlopami w razie objęcia dziecka kwarantanną, a także z płatnością za test. Lekarze rodzinni nie mają prawa wysyłać pacjentów na bezpłatne badania; mogą to robić inspekcje sanitarne, które są jednak bardzo obciążone, a w stacjach sanitarno-epidemiologicznych gromadzi się zbyt wiele potencjalnie zakażonych osób.

Z Sofii Ewgenia Manołowa