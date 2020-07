Bułgaria: 194 nowe zakażenia koronawirusem, siedem osób zmarło

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii wykryto 194 nowe infekcje koronawirusem, a na Covid-19 zmarło siedem osób - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Władze Cypru uznały Bułgarię za kraj o dużym ryzyku epidemicznym.

Od początku epidemii wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się w Bułgarii 10 621 osób, z których 347 zmarło. Najwięcej spośród nowo diagnozowanych przypadków odnotowano w Sofii - 60, Warnie - 25 i w Błagojewgradzie - 19.

Zwiększyła się też liczba hospitalizowanych pacjentów; wynosi ona obecnie 686, z których 39 leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii.

We wtorek władze Cypru przekazały, że ze względu na wzrost liczby nowych przypadków Bułgaria została zaliczona do grupy państw o najgorszej sytuacji epidemicznej. Oznacza to, że od 1 sierpnia z Bułgarii na Cypr będą mogli przybyć tylko cypryjscy obywatele oraz osoby z zezwoleniem na stały pobyt w tym państwie. Podróżni będą musieli przedstawić aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a także poddać się 14-dniowej samoizolacji.

Bułgaria uznawana jest przez niektóre państwa europejskie za kraj szczególnie niebezpieczny pod względem epidemicznym.

Według danych branży turystycznej w czerwcu do Bułgarii przyjechało 380 tys. cudzoziemców, o 75 proc. mniej niż w 2019 r.

Ewgenia Manołowa