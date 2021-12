Bułgaria: 2,2 mln emerytów spodziewa się podwyżek świadczeń w 2022 roku

Bułgarscy emeryci spodziewają się w przyszłym roku podwyżek. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie będą wynosić minimalna i maksymalna emerytura, jednak informacja na ten temat powinna zostać podana w pierwszym tygodniu stycznia.

We wrześniu poprzedni rządzący Bułgarią postanowili podnieść wagę stażu pracy przy obliczaniu emerytur. Według ministra spraw socjalnych Georgi Giokowa podwyżka wyniesie ok. 10-12 proc. Oznacza to ok. 55 lewów (25 euro) więcej niż obecnie.

Do tego zarówno osoby, które dostają najniższe emerytury, przyznawane po ukończeniu 67. roku życia osobom, które nie przepracowały wystarczającej ilości lat, jak i osoby z odpowiednim stażem pracy, nadal będą otrzymywać dodatek w związku z epidemią Covid-19.

Dodatki w wysokości 50 lewów (25 euro) zaczął przyznawać w 2020 roku rząd byłego premiera Bojko Borisowa. Decyzja ta była częściowo związana z protestami i miała na celu złagodzenie silnych wówczas antyrządowych nastrojów.

Po zmianie rządu w maju b.r. nie było możliwości zlikwidowania dodatku, a we wrześniu, dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi, podniesiono go do 120 lewów (60 euro). Giokow zapewnił, że będzie przyznawany do końca kryzysu epidemicznego.

Ministrowie finansów i spraw socjalnych niejednokrotnie mówili, że nowe rewaloryzowane emerytury nie będą niższe od dotychczasowych kwot emerytur wraz z dodatkami. Rewaloryzacja emerytur zostanie obliczona na podstawie skomplikowanej formuły od 25 grudnia. Będzie to pierwsza rewaloryzacja od 2008 roku. Wówczas obliczono emerytury na podstawie przeciętnego dochodu w 2007 roku.

Przez 12 lat rządów byłego premiera Bojko Borisowa emerytur nie rewaloryzowano, co doprowadziło do sytuacji, w której około połowie z 2,2 mln bułgarskich emerytów wypłacano świadczenia w kwocie niższej niż oficjalna granica ubóstwa. Obecnie rząd zapewnia, że ani jeden emeryt nie będzie miał tak niskich dochodów.

Kwota emerytury minimalnej zostanie podniesiona z 300 do 370 lewów (150 - 185 euro), 420 lewów (210 euro) z dodatkiem, a maksymalnej od 1400 do 1500 lewów (700-750 euro), do czego będą doliczane dodatki. W grudniu 2020 roku minimalna emerytura, przyznawana niezależnie od stażu pracy, wynosiła 230 lewów (115 euro).

Porozumienie koalicyjne, z którego wyłoniono gabinet Kiriła Petkowa, przewiduje oprócz podniesienia emerytur także zniesienie podatków dla żłobków i przedszkoli. Pierwotnie to zarządzenie miało wejść w życie 1 stycznia, lecz po wstępnych obliczeniach postanowiono, że dojdzie do tego w połowie roku. Będzie to kosztować budżet ok. 200 mln lewów (100 mln euro).

Z Sofii Ewgenia Manołowa