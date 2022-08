Bułgaria: 24 partie i siedem koalicji weźmie udział w przedterminowych wyborach 2 października

24 partie i siedem koalicji weźmie udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych w Bułgarii, które odbędą się 2 października - poinformowała w środę Centralna Komisja Wyborcza po zakończeniu rejestracji startujących ugrupowań politycznych.

W poprzednich wyborach w listopadzie 2021 roku uczestniczyło 21 partii i również siedem koalicji. Głosowanie w październiku to czwarte wybory w Bułgarii od kwietnia 2021 roku.

Do zarejestrowania partii potrzebne są podpisy co najmniej 2,5 tys. jej wyborców. Przez najbliższe 10 dni ugrupowania mogą jeszcze zmienić nazwę, przyjąć nową formację do bloku lub zrezygnować z koalicjanta. W tym terminie partie powinny również przedstawić CKW listę kandydatów do liczącego 240 miejsc Zgromadzenia Narodowego.

Kolejne przedterminowe wybory są następstwem czerwcowego rozpadu rządzącej koalicji, na czele której stał premier Kirił Petkow. Po upadku rządu siedem partii koalicyjnych nie zdołało się porozumieć w sprawie utworzenia nowego gabinetu. Po trzech próbach, które skończyły się fiaskiem, prezydent Rumen Radew rozwiązał parlament i mianował tymczasowy gabinet, którego szefem jest Gyłyb Donew.

Według nielicznych opublikowanych dotychczas sondaży największym poparciem wyborców cieszy się partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa, a na drugim miejscu plasuje się ugrupowanie Kontynuujemy Zmiany Kiriła Petkowa.

Ewgenia Manołowa